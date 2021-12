Unhas mans entre a terra e o ceo

"Si respetas el arte y amas la naturaleza, puedes pasar y recrearte". Esta é a mensaxe que recibe aos visitantes na porta de acceso ao xardín da Casa Museo de Víctor Corral. A partir de aí, éntrase no universo do creador, onde todas as cousas teñen un significado, onde aquí e acolá hai mensaxes propios e de persoas que souberon, saben e saberán apreciar unha traxectoria artística que comezaba de neno, dándolle forma a migas de pan que transformaba en pombiñas, un símbolo da súa obra e tamén unhas amigas singulares, algunha compañeira inseparable durante anos.

Xente de todo o mundo, traída algunha de casualidade, polo Camiño Norte de Santiago, e outra intencionadamente, para coñecer o artista na súa razón de ser, visitaron ao longo dos anos esta Casa Museo, deixando as súas impresións nos libros de firmas que Víctor atesouraba, en mensaxes agarimosas que penduran das paredes.

"A túa escultura, pura como a rosa, con recendo a terra e primaveira; é un asombro total, unha fogueira, unha paixón acesa e fervorosa (...). Ti fas, Víctor Corral, case da nada, un mundo necesario de esperanza, aberto á marabilla inagardada...", escribía Manuel María alá polo ano 1988.

Na casa museo está inmortalizada a súa familia, veciños coma don Gumersindo, a vida na aldea, os animais, a natureza, os oficios, as súas profundas crenzas relixiosas... Cada peza ten unha historia detrás e nelas a pedra e a madeira mandan, mais Víctor tiña a sabedoría para ver as posibilidades de cada material: o corno de marfil no que tallou a Creación, o bronce da pomba do Paseo dos Soños, as súas pinturas abstractas, a cerámica de Sargadelos...

Víctor Corral participou en máis dunha trintena de mostras dende 1966 e ten máis de 20 monumentos en espazos públicos

E era quen de darlle vida a unha ínfima estela, creando a máis única das minitaturas, e tamén a eses máis de 20 monumentos espallados en espazos públicos: a muller labrega de Begonte, o cabalo ou os traballadores da A-6, a augadora do San Alberte, a queixeira de San Simón, a Pomba da Paz do parlamento de Galicia...

Expresárono de maneira inmellorable Anisia Miranda e Xosé Neira Vilas nunha mensaxe de 1989: "Cantería, mármore, xade, marfil, buxo, carballo, castiñeiro... Velaquí algúns dos materiais que o gran escultor labra, axeita, lúe, para arrincarlles, para descubrir a obra de arte que neles durme. O artista soña, reza, canta nestas pezas a un tempo humanas e divinas; nestes seres -xigantes ou miniaturizados- que falan, choran, inquiren, protestan, sofren, aman... A materia inerte faise vida. O rapaz labrego que riscaba pedriñas no monte cando levaba o gando a pacer é hoxe un creador pleno, trascendente, universal. Gracias, Víctor, por tanta beleza. Grazas, poeta de máxico alento e maravillosas mans".

O traballo desas mans viuse recoñecido por primeira vez cun segundo premio no ano 1959 valorado en 25 pesetas. Foi na escola de artes de Barcelona, cidade á que emigrou logo de deixar o seu Baamonde natal para facer o servizo militar na Coruña, aproveitando aquí tamén a circunstancia para asistir á escola de artes.

A cidade condal, onde comezou a traballar como escultor, acollería a súa primeira exposición en 1966, mentres que só un ano despois protagonizaba unha mostra en Suíza. Serían as primeiras da trintena que faría ao longo da súa vida.

Tras anos lonxe das raíces, hai ao redor de medio século volvía a Baamonde e comezaba o proxecto da casa museo, salvaba o castiñeiro milenario e participaba activamente na dinamización local, como presidente de Cruz Vermella, na Anpa do colexio, no club fluvial de Baamonde, cantando no coro ou impulsando as comparsas de Entroido.

Víctor Corral foi un traballador inesgotable e un home polifacético que fixo un pouco de todo. Foi camareiro e pasteleiro, descargou travesas para as vías do tren, afeccionouse á fotografía, cantou, tocou a gaita, practicou o judo ou o ciclismo, pintou e debuxou... Foi un creador total inspirado polas súas raíces labregas, das que non só non renegou, senón que converteu na súa bandeira: "Hay un amor por la Galicia rural. Un amor incombustible por la naturaleza que es casi un agradecimiento continuo hacia ella", reflexionaba Julia Badino, licenciada en Historia da Arte, sobre este «gallego universal», un "hombre excepcional como pocos". "Quizá, sea Víctor Corral a su escultura lo que Rosalía a su pluma", concluía sobre ese chairego "que hablaba con las manos".

"A ti, Víctor Corral, artista dos camiños, da esperanza e da ledicia, que esculpes a alma dos labregos. As mans sáenche das raíces da alma, por iso a túa obra vén do Espírito, que voa por ribados carreiros e da vida, do pensamento, da anguria e da esperanza dos pobres eivados desta terra", escribíalle o exdeán da catedral de Santiago, o crego Segundo Pérez, consciente do grande peso da fe e do amor a Deus que Víctor deixaba sentir en cada peza. Quizais por iso outro crego, Alfonso Blanco, o coordinador de Xermolos, entidade que o sábado promovía a homenaxe do Paseo dos Soños na que o definían como o valedor de todas as criaturas, aseguraba que Víctor unía a terra co ceo. Agora están aínda un pouco máis cerca.

Xoán Corral: Poema a Víctor Corral (De todo corazón)

"Víctor Corral, meu irmán/es fillo de Baamonde/onde fixeches de pastor/polos prados e no monte. Cando gardába-las vacas/ tamén facías santiños,/ías labrando a madeira/nos prados e nos camiños. As vacas ían á horta/as vacas ían ó millo/e ti coa túa navalla/ feliz no prado do muíño. Traballaches noite e día/es moi traballador,/só se ve no teu camiño,/traballo, arte e amor. Saíches coñecer mundo/saíches a traballar/pero non eras feliz/e tiveches que voltar. O teu Baamonde querido,/do que estás moi namorado/foi onde abríche-los ollos/e queres ser enterrado. Eu pídolle a Deus do ceo/porque o teño por amigo,/que che siga dando arte/arte e luz no camiño".