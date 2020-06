O Manolo Escobar de Arxá

Houbo un tempo no que se unha comisión de festas quería contratar unha orquestra, acudía ao Hogar Musical da Praza de España da Coruña, onde sempre había algún integrante dalgunha formación co que poder contactar. E alí tamén había unha parede chea das fotos de orquestras, na que o guitiricense Manuel Cibreiro Queija, "Manolito", era un dos grandes reclamos.

Nado na aldea de Arxá en 1968, Manolito amosou a súa querencia pola música dende ben pequeno: "Andaba sempre cantando polos camiños, non sabía as cancións e de dúas facía unha". E a súa privilexiada voz non pasou desapercibida, polo que a xente non tardou en animar a súa nai a que lle dese estudos. "Ela falouno co cura de Guitiriz e buscárame un profesor de música en Madrid, pero eu non quería irme, chorei moito e parei de cantar", lembra.

Mais a paixón pola música puido máis e axiña recuperaría unha afección que, cando ía ás festas, o facía pensar "que podía cantar coma os cantantes das orquestras". Comezaba así a xermolar unha idea que se faría realidade moito antes do que ninguén podía pensar. Ao final A Coruña foi o destino elixido e Pastor Asense o mestre encargado de pulir as habilidades innatas de Manolito.

Tiña 16 anos e en só uns meses chegaría a súa oportunidade, facendo precisamente o que máis lle gustaba, "cantar por Manolo Escobar". "O xefe da orquestra X preguntáralle ao profesor e el dixéralle "tengo uno", fun facer un ensaio coa orquestra e xa dixo "nos quedamos con este chico, estas canciones las borda"", lembra Manolito, que se atopaba cunha nova "familia".

"Eran todos maiores ca min, déronme moi bos consellos e cando me equivocaba nos ensaios, eu agobiábame moito, pero eles sempre me dicían "tranquilo, Manolito, a próxima vai saír mellor"", conta, mentres asegura que «a estas orquestras de antes había que facerlles un monumento, había moita sociedade entre todos, os ensaios eran coma unha broma» pola boa relación que había.

E aí botou 15 anos, de verbena en verbena "por toda Galicia, Asturias, a zona de Bilbao e cara a Madrid". "Daquela as festas eran moi distintas, hoxe cambiou todo moito, pero cando eu empecei a xente levaba incluso comida á festa e comía debaixo do palco", di.

Rexeitou varias ofertas, ata que chegou unha irrenunciable por parte dun dos seus compañeiros de formación, quen xunto ao seu irmán xemelgo acababa de crear a orquestra Los Gemelos. Inglaterra, Suíza ou Brasil foron algúns dos lugares nos que Manolito cantou nesa época, en hoteis, centros galegos ou festas durante o inverno, ante auténticas "invasións de xente, bastaba que fose unha orquestra galega para que acudisen", mentres que no verán "había traballo de sobra aquí".

Coa idea de garantirse un futuro, daquela tamén se fixo cunha praza de taxi na Coruña, a onde xa se mudara a súa familia, e comezou a compaxinar este traballo coa música. Logo dunha década nos Gemelos, entendeu que era o momento de poñer un punto e aparte e baixar do escenario, mais apenas un ano despois convencérono para cantar na Miame de Vilaboa, que facía música do seu estilo: pasodobres, salsa, rumbas...

Esta nova aventura musical duraría dous anos, pero xa non era o mesmo, polo que Manolito volveu centrarse no seu taxi, aínda que sen esquecer unha paixón que este venres o levará ao Luar, onde volverá aos comezos, a cantar o seu. Manolo Escobar, "sempre".