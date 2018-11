A Manolo da Casilla, con cariño

O que ía ser unha cea coa familia e con empregados de onte e hoxe do restaurante La Casilla, logo de que Manuel Penas lle cedese a testemuña do negocio aos irmáns Adrián e Iván Pereira, acabou por converterse nun evento multitudinario. Ninguén quixo faltar na homenaxe a Manolo da Casilla e agredecerlle os seus máis de 40 anos de servizo ao público.

"Foi moi fácil organizalo, en canto tivemos a idea e empezamos a chamar, tivemos unha resposta inmediata", di un dos promotores desta xuntanza, que incide no gratificante que foi o proceso, contactando con xente tras anos sen falar, e tamén "a gran velada que pasamos todos".

Unhas 170 persoas, das que máis dun terzo eran empregados ou antigos empregados, asistiron ao evento, publicitado só polo boca a boca, xa que ía ser unha sorpresa. Non puido ser, porque Manolo acabou por enterarse, mais si que foi un encontro cheo de emocións, recordos e sorpresas, como ver á súa filla Mayte saír dunha tarta, tal e como el mesmo promovera nas vodas cando ela era unha nena pequena.

"Emocionoume ver entrar no comedor a tarta que eu facía hai máis de 20 anos e ver saír á miña filla coma antes", di Manolo, que só ten palabras de agradecemento para os argalleiros da homenaxe, na que houbo agasallos de broma, coma un bastón, un pastilleiro ou certas pílulas azuis, e tamén un reloxo e unhas vacacións.

"Foi unha sorpresa encontrarme con xente que non contaba atopar, sentín unha emoción moi grande cando cheguei e empecei a ver caras que había moito que non vía", engade, reiterando o seu fondo agradecemento "a todo o mundo, aos empregados, aos amigos, á familia e ao pobo, porque sen eles eu non chegaría a onde cheguei, e podo dicir que cheguei a onde quixen chegar".