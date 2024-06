Meira | A Festa da Malla, unha pioneira con 18 anos de Festa de Interese Turístico

A celebración en 2006 da Festa da Malla de Meira foi especial. Era a décimo quinta cita coa tradición, pero era a primeira con título propio, despois de que a Consellería de Industria a declarase Festa de Interese Turístico de Galicia. Foi un revulsivo, e tamén un recoñecemento.

"Esta distinción conleva, ademais de publicidade e promoción turística, a posibilidade de optar a axudas para sufragar os gastos da celebración da festa", explicaba o daquela concelleiro de Cultura, Ramiro Fernández, tras facerse público o acordo da Xunta. Mentres o rexedor de Meira, Rosendo Folgueira, aseguraba que era unha "moi boa nova, con este logro as expectativas de afluencia dispáranse. De feito co paso do tempo situarase nun dos festexos máis importantes da provincia", auguraba.

Ese ano a volta ao pasado congregou, segundo se publicou na época, a máis de 2.000 persoas na Praza Maior e cumpriu as expectativas cun novo éxito.

Unha festa pioneira na provincia

"A Festa da Malla está nun punto moi alto. Foron modificándose cousas, mellorando, e a festa, que foi pioneira na provincia, foi medrando", valora Manuel Pardo, o terceiro presidente de Amigos da Malla —tras José Castiñeira e Félix Basanta— mentres asegura que as claves do éxito son "unha grande organización, una programación complementaria moi ampla e a localización, nun sitio bastante estratéxico".

Porque na Festa da Malla, ademais da recreación dos labores para separar o gran da palla, tamén hai moita música —a actuación estelar en 2006 foi A Quenlla—, unha ampla feira de artesanía, exposicións de maquinaria e un reclamo fundamental: a boa gastronomía, con reparto de viño e 'buñuelos' como se facía nas mallas de sempre e cocido para repoñer forzas.

"Antes repartíanse as cacholas e os chourizos polas casas para que os coceran e logo recollíanse e empratábanse pero dende hai anos temos un cátering que prepara todo", di Pardo, que fala duns 900 comensais en cada edición, o máximo que poden encaixar na carpa que se instala para a ocasión.

Fóra, as cifras de visitantes, multiplícanse por miles, porque a Festa da Malla de Meira continúa sendo unha viaxe no tempo a través dos sentidos que moitos non queren perderse. Pero 18 anos despois da súa declaración como Festa de Interese Turístico tamén ten que afrontar cambios para continuar cara ao futuro.

A asociación Amigos da Malla

A asociación Amigos da Malla, que naceu para impulsar a festa, conta actualmente cuns 50 colaboradores, pero, como sucede en case todo o asociacionismo, faltan relevos.

"Estamos nun momento de cambio. O Concello está asumindo máis da organización dende os últimos dous anos. As entidades van mermando e a axuda institucional é necesaria. Hai que implicarse", explica Agustín Méndez, o tenente de alcalde de Meira, que asegura que a Festa da Malla, "unha festa que se vén facendo dende 1992 e que serve de peche ás patronais de Meira", é "unha iniciativa moi bonita e moi boa" que ten que seguir mellorando. O reto, empezan a barallar, podería ser alcanzar o recoñecemento de festa de interese turístico a nivel nacional.

Meira en 18 curiosidades

1 Ola

A piscina climatizada de Casa Cazoleiro inicia clases de aquagym. Era algo pioneiro cando só existían piscinas cubertas en Vilalba e nas Pontes.

2 De pequenos...

Colocan unha fonte esculpida por Manuel Mallo no parque profesor Río Barja. Son dous nenos abrazados debaixo dun paraugas.

3 ... E maiores

A delegada de Vicepresidencia, Branca Rodríguez Pazos, visita os terreos nos que se construiría o futuro centro de día e unha residencia. Finalmente o centro de maiores foi impulsado pola Deputación e abriu en 2021.

4 De premio

A cadela Tocha, un pastor inglés de Elisa María Vallejo e Antonio Rubal, gaña un certame internacional en Portugal.

5 Por escrito

Un sinal de prohibido e o Concello fixo unidireccional a circulación na Praza Maior de Meira. A remodelación xa se aprobara no pleno.

6 A anécdota

Publicábase que o Concello de Meira aprobara en xuño licencias para construír 200 vivendas. En medio ano autorizáranse tantos proxectos como en 2005. Era o 'boom' da construción.

7 De fóra

O centro galego Nós de Sabadell, en Barcelona, homenaxeou ao rexedor local naquela época, Rosendo Folgueira, na XVI Festa Galicia Hoxe, que se dedicou nesa ocasión a Meira.

8 Protagonista

Sergio Vallejo e o seu irmán copaban podios e titulares por esas épocas. En 2006 quedaron terceiros no campionato de España de rallies.

9 Fume

O Concello anunciaba varias dotacións para o recentemente creado parque Profesor Río Barja como un recinto para aves e un estanque con cisnes. Era unha zona en expansión.

10 Nubes e claros

Tras unha importante nevada en febreiro a Praza Maior de Meira encheuse de xeo, que causou lesións —varias caídas e incluso unha rotura de cadeira—.

11 No bandullo

María Luisa Ramón foi seleccionada para asistir a un programa de TVE-1 no que ensinou receitas típicas da zona. Fixo un revolto de ovos con gambas e unhas 'menudas', como se coñecían as troitas de Ribeira de Piquín.

12 O titular

'Cinco ganaderos de Meira tiran la leche porque no pueden venderla'. Denunciaban presións da anterior láctea ao cambiarse de empresa e pactos entre industrias.

13 Industria

A empresa portuguesa Lactogal compraba Leche Celta a Dean Foods. A firma lusa confirmaba a continuidade do persoal. A láctea meirega foi adquirida en 2023 pola andaluza Covap.

14 A Deus rogando...

Os empresarios solicitaban en febreiro vixilancia por unha ola de roubos no polígono. En pouco máis dun ano rexistráranse dous roubos e houbera outro frustrado.

15 Soa ben

As festas de agosto anunciábanse como as que terían as mellores orquestras de Galicia e actuación do famoso cantante Marcos Llunas.

16 Con historia

Rematan as obras para acondicionar o antigo muíño de Meira, onde se abriría un restaurante. Hoxe está pechado.

17 Deporte

O Meira FC, de Segunda Rexional, regresa ao seu campo tras xogar en Muimenta a pasada campaña cun plantel composto case na súa totalidade por xogadores da canteira.

18 Adeus

Ese ano cerraba un local mítico da vila, o bar Avenida. Éxito Cancio e Elisa Fernández rexentaron unha das cafeterías máis antigas. Estivo aberta seis décadas.