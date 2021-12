Malestar vecinal en Xermade ante la falta de médicos en el centro de salud

El alcalde de Xermade, Roberto García Pernas, se ha hecho eco del "malestar veciñal existente ante a falta de médicos no centro de saúde", tras comunicarle los vecinos que ni el viernes ni este martes martes se pasó consulta.

"Antes había máis facultativos, pero agora queda só un médico e se ten unha urxencia ou pasa calquera cousa, o centro queda desentendido", destaca el regidor, que cita el ejemplo concreto de una persona que, al no poder ser atendida, se desplazó al centro de salud de Vilalba, "pero aí dixéronlle que non a podían atender porque non lle correspondía".

El regidor solicita que se solucione esta problemática cuando antes, recordando que además ocasiona numerosos inconvenientes a los vecinos, algunos de los cuales incluso deben recurrir a un taxi para desplazarse a la consulta.