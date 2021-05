Malestar vecinal en As Pontes ante la posible tala de 57 árboles en As Veigas

La posible tala de un total de 57 ejemplares arbóreos ubicados en la avenida principal del Poboado das Veigas, en As Pontes, ha despertado el malestar y la inquietud entre los vecinos.

El proyecto de urbanización que Endesa ejecutará en la zona, y para el que destinará un presupuesto de 4,5 millones de euros, incluye la eliminación de estos plataneros centenarios, que ya existían antes de la construcción del poblado a mediados de los años 40, y que hasta los 60 recorrían también la Avenida de Galicia .

Desde la eléctrica no han querido hacer ningún tipo de valoración más allá de afirmar que tienen todos los permisos en regla —la Xunta confirmó que no requieren de una autorización especial al no tener ningún tipo de protección ni ser Árbores senlleiras— para llevar a cabo las obras.

[ Los ejemplares nevados a finales de los años 60. DAQUELA AS PONTES ]

Desde el Ayuntamiento han precisado que todavía están pendientes de recibir el acta de replanteo antes de que se inicien los trabajos, por lo que afirman que no está en su voluntad permitir que se realice la tala. "En el acta de replanteo veremos lo que se va a hacer o lo que no, y si hay alguna discrepancia, se podrá hablar", afirma Antonio Alonso, el edil de urbanismo, recalcando que el Concello "no tiene interés" en que se lleve a cabo la eliminación de estos árboles.

Los trabajos de urbanización de As Veigas tienen un plazo de ejecución de 18 meses desde la fecha de inicio, e incluyen la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, el alumbrado público y los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones. Además se contempla la urbanización de los terrenos para que estos tengan la consideración de solares, lo que permitirá la venta de las viviendas, una vieja demanda de los vecinos.

El convenio firmado entre Endesa y el Concello de As Pontes en 2016, acordando la cesión del último poblado que quedaba en manos de la eléctrica, recoge también la entrega sin costes a la administración local de viales, zonas verdes así como campos de fútbol y canchas de tenis, el edificio donde se ubica el conservatorio municipal o el Lar.