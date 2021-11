Los vecinos de la parroquia vilalbesa de Corvelle han mostrado su malestar e indignación tras encontrarse con que alguien había talado sin previo aviso la camelia centenaria que había en el interior del antiguo cementerio parroquial.

La sorpresa saltó a principios de esta semana, cuando comprobaron que el árbol había sido cortado de raíz y sus restos tirados en una finca enfrente del camposanto. "Era unha árbore querida por todos os veciños e temos un disgusto moi grande", reconocía una de las vecinas de Corvelle.

"Era como un símbolo do cemiterio, da parroquia. Hai xente de 95 anos que a acorda de toda a vida tal cual estaba xa hoxe, así que tiña máis de cen anos", explicaba otra.

Los vecinos señalan además que desconocen quién pudo hacer esta tala y las razones, pero tratan de encontrar las causas e incluso se están informando por si este ejemplar pudiera estar catalogado o protegido de alguna forma por Patrimonio al estar dentro de un bien patrimonial.

"Será a asociación de veciños a que terá que dar unha explicación de porqué se cortou a camelia, porque é a que se encarga do mantemento do cemiterio e das labores de limpeza", afirmó el pedáneo de Corvelle, José Grandío González, que apuntó que "haberá outra xente que igual non o expresa, pero a maioría dos vecinos está en contra disto, porque a ver a quen lle molestaba aquí a camelia".