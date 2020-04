Makers Vilalba leva feitas máis de 1.300 pantallas e 520 salvaorellas

Un grupo de voluntarios da capital chairega, denominado Makers Vilalba, está a traballar na elaboración de material de protección e xa levan entragadas máis de 1.300 pantallas e 520 salvaorellas, que axudan a facer máis cómodo o ter que levar a mascarilla posta todo o día.

O grupo está formado polos profesores Miguel Calvo, CIFP FerrolTerra, e Juan Pernas e Germán Feijoo, do IES Lois Peña Novo; Jorge Paz, exalumno do instituto vilalbés, e Chavi Díaz, Christian Hermida e Roberto Cordal. Organízanse a través do whatsapp e traballan con dez impresoras 3D, tres delas cedidas polo IES Lois Peña Novo.

Para a fabricación, ademais das bobinas de filamento e dos acetatos transparentes cedidos polo centro, hai empresas ás que se lle merca material que tamén se prestaron a axudar cos gastos, que inclúen as pezas de reposto para as máquinas 3D, posto que están a traballar "as 24 horas".

Entre os pedidos recibidos, esta semana tiveron un do Concello da Pastoriza, de 50 pantallas para os seus operarios. Un total de 130 foron enviadas a un centro de maiores, unha decena á residencia de persoas maiores de Vilalba e 90, á de Castro.

O laboratorio do Ligal recibiu 60 e remitíronse máis de 160 para o persoal de distintas especialidades do Hula, ademais de distribuilas en farmacias, supermercados, tendas ou diversos centros.