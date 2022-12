Máis seguras e accesibles

O Concello de Castro de Rei e a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade están a piques de culminar o proxecto de construción de beirarrúas na LU-113, ao seu paso por Duarría e polo núcleo de Castro de Ribeiras de Lea, onde recibe o nome de Avenida da Terra Chá. Este proxecto supón unha mellora da seguridade, da accesibilidade e tamén da estética desta importante infraestrutura, e del xa se benefician tanto a veciñanza da localidade coma todas aquelas persoas que acoden a esta.

A iniciativa supón un investimento total de case 700.000 euros e levouse a cabo en dúas fases ao longo de tres anos —as primeiras obras anunciaronse xa en 2019—, coa pandemia polo medio, en ambas marxes dun tramo de máis de dous quilómetros.

As obras da segunda fase, que están a piques de concluír, contemplan o investimento máis importante, que ronda os 420.000 euros. Desenvólvese ao longo de practicamente un quilómetro, desde o centro do casco urbano, á altura da Praza de Galicia e da Carballeira, ata a saída de Castro cara ao Arneiro, concretamente á altura do cruce coa pista que vai a Matodoso.

"Os traballos mellorarán a seguridade e a comodidade dos peóns nunha zona moi transitada", detallan dende a Xunta de Galicia, recordando que na zona afectada por esta segunda fase das obras se emprazan servizos coma o IES da Terra Chá José Trapero Pardo, o Ceip Veleiro Docampo, ou a casa da cultura e biblioteca de Castro, ademais de atoparse nas inmediacións o pavillón polideportivo, a gardería, a residencia de maiores, o centro de saúde ou o mercado gandeiro.

"A actuación inclúe a demolición das actuais beirarrúas e a súa reconstrución, dotándoas dun ancho mínimo de 1,8 metros para garantir o cumprimento da normativa de accesibilidade", concretan dende a delegación da Xunta en Lugo, precisando que tamén se colocan «un total de 25 ramplas para mellorar os accesos aos garaxes e ás propiedades".

Esta segunda e última fase completa os traballos iniciados en setembro de 2019, que comprenderon 1,2 quilómetros de beirarrúas, dende o cemiterio de Duarría, no punto quilométrico 3,820 da estrada autonómica LU-113, que une Rozas (Castro de Rei) con Abadín, ata a Carballeira de Castro, concretamente ata a caseta do polbo, no p.k. 5,060.

O orzamento para acondicionar 3.600 metros cadrados de beirarrúa foi de 266.500 euros e as obras remataron en 2020, pese a verse interrompidas polo confinamento. Neste caso tamén se sustituíu o pavimento e se repintou ou renovou a sinalización, ademais de habilitar un paso de peóns sobreelevado fronte ao Grupo Sada para incrementar a seguridade.

O alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, destacou a importancia deste proxecto por varias razóns. Por unha banda fixo fincapé no deterioro que presentaban, polo que se facía necesaria unha intervención para incrementar a seguridade dos viandantes. Por outra, a renovación supón tamén unha mellora estética de todo o trazado, outorgándolle un aspecto "máis moderno". E por último, pero igual de relevante, con este proxecto levouse a cabo unha mellora da accesibilidade na vila.

Esta non foi a única actuación desenvolvida nas beirarrúas do municipio, pois tamén se melloraron as da Rúa Emilio Sinde Nieto, tramo urbano da LU-P-1611 e que é a principal vía da capitalidade municipal.