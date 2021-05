O máis revolucionario que se pode facer: pensar

Cultura é o conxunto de coñecementos, crenzas e costumes que caracterizan as sociedades humanas organizadas. Son os coñecementos xerais que posúe unha persoa, adquiridos mediante a instrución ou a experiencia; lingua, costumes, tradicións, valores... pero tamén coñecemento e manexo de ferramentas que capacitan para sermos libres e decidir. Son prácticas sociais que configuran a forma de pensamento das nacións e permiten construír sentimentos de arraigamento e pertenza a un lugar. A cultura vai máis aló do ‘folclorismo’, que ás veces de xeito maquillado agocha o fundamental, que é o coñecemento e o recoñecemento da identidade dunha sociedade.

Lamentablemente, en moitas ocasións a cultura é unha ‘coletilla’ nas políticas públicas, que asignan un ridículo orzamento que serve só para accións que a miúdo se desenvolven dun xeito atropelado e pouco planificado. Non se considera unha boa aposta dende o punto de vista electoral, non crea grandes debates, non é prioritario para algúns partidos aspirantes a gobernar. Non interesa. Precisamos recuperar o noso patrimonio histórico e monumental, ter infraestruturas que permitan gozar do teatro, do cine, de exposicións, de conferencias...

Estamos lonxe duns ‘mass media’ públicos en galego e independentes, lonxe de que o tecido asociativo conte cos apoios que necesita, de que a cultura sexa accesible ás posibilidades económicas das familias. Existiron sempre en Vilalba diferentes movementos culturais. Hai documentos, prensa, fotografías... que testemuñan isto.

Vilalba ten Museo de Prehistoria e Arqueoloxía, auditorio, conservatorio, escola de música, de teatro, grupos de música e danza, biblioteca, casa da cultura, concellería de cultura... ademais de diferentes entidades de tipo asociativo. Todas fan actividades ao longo do ano. As institucións deben investir en cultura, mais a cidadanía debe participar. A cultura ensina a pensar, é o máis revolucionario que pode facer unha persoa.