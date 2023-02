Expogrelo, un éxito de vendas: "Se máis houbese, máis se vendían"

Foi un visto e non visto. Minutos antes das nove da mañá, os postos da XVII Expogrelo, organizada polo Concello de Abadín, estaban cheos con máis dun milleiro de mandas, postas á venda a un prezo único de dous euros e apañadas por 14 produtores para o gran día. Nada máis abrir a feira, un comprador de Asturias, titular dun restaurante en Navia, mercou en practicamente todos os stands e levou parte das existencias. O resto esgotouse coa afluencia constante de xente ao longo da mañá. Pasado o mediodía, xa non quedaba para que mirar e todos dicían o mesmo: "Se máis houbese, máis se vendían".

"Trouxen 100 manoxos e xa mos quería levar todos -lembra que o comprador asturiano xa viñera nunha das primeiras edicións e tamén levara moitos-, pero díxenlle que me deixase algúns e aínda así quedaron clientes de sempre sen eles, que o sentín moito, e con outros xa quedei para outro día", explica Orsita Sierra, de Abeledo, quen cando se quixo dar conta, xa non tiña nada no posto para vender. "E se os tivese a cinco euros, tamén os vendía", asegura, facendo fincapé na gran demanda existente nun ano con pouca produción debido ás intensas choivas seguidas das xeadas.

Algo similar lle pasou a Isabel Díaz Alvariño, de Aldixe. "Foi chegar e vender todo", di, explicando que só acudiu con 50 manoxos, pois non puido apañar máis. "Non os hai, e só trouxen os que valían, grelo auténtico, o que se rompe coa man", explica esta produtora, que incide tamén na mala colleita desta tempada.

"É un ano pobre, non se deron ben", recoñecía tamén Aniceto Seijo, de Corvite, mentres que Águeda Ares, apuntaba que tivo grelos grazas á protección do pampillo: "Non se cre que medrasen á sombra, pensabamos que non había ningún, e aí estaban", di cun sorriso esta produtora de Aldixe que xuntou 74 mandas.

"Esta é a súa época e a xente ten gana deles", dicía Marina Cendán, de Baroncelle, mentres despachaba sen parar -"vai indo a cousa moi ben", recoñecía- os 200 feixes cos que acudiron ao recinto feiral de Gontán entre ela e a súa prima Ana Rico.

"Trouxemos 100 e ás dez xa estaban todos vendidos", di tamén nesa historia que se repite Marisol Grandío, de Romariz, cuxo posto se fixo un ano máis co premio á mellor decoración, seguido dos de Esther Cruña e Argimiro Val.

Na entrega de galardóns participaron a subdelegada do Goberno, o director de Agacal, o delegado da Xunta en Lugo e numerosos alcaldes, que tamén puideron gozar do resto da oferta de Expogrelo.

Houbo gando vacún e cabalar, postos de artesanía e de gastronomía e música, sen que faltase a degustación de cocido. O cátering Sarredo da Pontenova preparaba unhas 500 racións que, coma os grelos, non chegaron a nada.