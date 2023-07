Máis de 60 vehículos clásicos danse cita nunha xuntanza en Goiriz

Austin de 1924, Citroën 5HP Trèfle de 1925, Buick de 1927, Man de 1955, Bultaco de 1963, Simca Barreiros de 1966. E así, ata sumar os máis de 60 clásicos -case 50 coches, once motos, catro camións e tres tractores- que se concentraron na terceira xuntanza da parroquia vilalbesa de Goiriz, organizada pola escudería Terra Chá Sport e pola comisión de festas como punto de partida das patronais.

Ramón Noche, de Mourence, fíxose co premio ao vehículo máis antigo grazas a un Austin case centenario que el ten dende hai 18 anos. "É o único antigo que teño, gustoume polos anos que ten e compreino de casualidade, atopeino paseando por Foz e vin que se vendía", di dun coche de orixe británica do que pouco sabe da súa historia, máis alá de que chegaba a Oviedo alá polo 1940.

Por esa época tamén se adquiría en España outro vehículo, neste caso americano, hoxe case centenario, a camioneta Buick que Benjamín Paz e o seu fillo Javier, de Goiriz, presentaban onte na concentración, logo de dúas décadas de restauración. "Levou moito tempo, dende 2003 a 2023, estaba moi deteriorada e houbo que restaurar todo con electricistas, chapistas, mecánicos...", explican sobre un vehículo pouco común que tiña a particularidade de que quen fose o seu propietario "o adaptaba en función das súas necesidades". Así, este foi da Casa Valentín de Goente, "que a transformou cunha caixa para o reparto dos seus produtos", lembran.

Participantes na III Xuntanza de Vehículos Clásicos de Goiriz. C. PÉREZ

Tamén das terras pontesas procedía o John Deere 505 que Manuel Prieto, Pedriñas, comprou en San Sadurniño para logo restauralo. "É un prototipo dos primeiros da marca en España", conta e engade unha anécdota de hai ben pouco: "Era dos do bar Jardín e viñeron pedirmo, porque lles facía ilusión usalo na voda do fillo".

Pedriñas facíase onte co premio a tractor máis antigo, pero non por este John Deere do 63, senón por un Man D55 de 1955, matriculado orixinariamente en Madrid e que el lle comprou a un veciño de Samarugo. E estas dúas xoias agrícolas non foron os únicos vehículos cos que acudía a concentración. "Son veciños e gústame colaborar", explica, concretando que levou un terceiro tractor -un Lanz-, un Dyane 6 e unha Montesa Comando dos anos 60.

Esta marca, xunto cunha Bultaco de 1963, foron as motos máis antigas presentes, aínda que unha da que máis olladas conquistou foi a Harley Davidson con sidecar de Luis Lozano. Data de 1994 e el comprouna hai dúas décadas "porque me gustou, funa busca a Alemania de segunda man".

O terceiro premio en xogo, ao vehículo chegado de máis lonxe, foi para o Mercedes Benz 380 SL de Manuel Carballo, outro dos tesouros que se puido ver nunha mostra e ruta ata o centro urbano na que tamén se puido gozar de R5, Seat 600 ou 1500, Ford Escort ou Sierra, un Land Rover Santana ou un camión suízo Saurer, entre moitos outros.

Santiago

A concentración de clásicos foi a nota distintiva do primeiro día do Santiago Apóstolo, que nesta xornada tamén contou cun cortador de xamón e cunha filloeira na vermú, coa animación musical dos Adrianos e cunha gran comida de confraternidade, servida por L&M, que citou a unhas 300 persoas en Goiriz.

A festa continúa hoxe luns con misa ás 13.30 horas e animación do grupo Zona Zero e Marbella e despídese mañá cunha longa vermú trala misa a cargo de JB Son.