Os maiores volven xirar en Vilalba

"Estabamos desexosas de vir á festa. Botabamos moito de menos todo isto, o covid aplastounos, pero conseguimos revivir e estamos a tope". Así de entregado se mostraba un dos moitos grupos de amigos e de coñecidos que se achegaron onte á área recreativa da Magdalena onde, despois de dous anos de parón pola pandemia, volveu a tan esperada Xira dos Maiores cargada de grandes momentos e de moita diversión.

Cunha misa cantada pola coral Luar arrincou un dos clásicos das festas patronais de San Ramón e Santa María da capital chairega, que tamén contou na súa programación coa animación musical da charanga de Vilalba e coas melodías da orquestra Supremos, que puxeron a bailar aos presentes cos clásicos de sempre.

Pero todo isto non foi máis que o aperitivo previo ao acto central, que consistiu nun ágape multitudinario ao que se sumaron preto de 400 maiores, e que foi totalmente gratuíto para os veciños empadroados en Vilalba de máis de 65 anos.

#Vilalba 👴🧓 O Concello convidou a un xantar no que se reuniron preto de 400 persoas nun evento no que non faltou a música https://t.co/hPO9RlZv7a pic.twitter.com/qXgj6gO5sP