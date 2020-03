"Contra este virus, contra este virus, imos todos a loitar, non veñas a nosa casa, que nos están a coidar". A ritmo da Rianxeira, os maiores da residencia do Concello de Pol cantan a prol da loita contra o coronavirus.

No vídeo, publicado este mércores na conta de Facebook do Servizo de Audiovisuais da Deputación de Lugo, aparecen varios residentes sentados e cantando, acompañados por algunhas traballadoras deste centro. "¡Que non decaiga o ánimo!", engaden nunha publicación que remata cos hashtag #QuedaNaCasa e #CandoIstoPaseEstaremosMaisUnidos.