"A maior seguridade dimana do civismo que caracteriza a Vilalba"

José María Alonso inicia unha nova etapa vital aos 61 anos, logo de pasar 24 exercendo como inspector xefe da Policía Local de Vilalba, un cargo que ostentou sempre, a ollos dos veciños, con amabilidade, respecto e suma tranquilidade.

Por que decidiu dar o paso de retirarse?

Aínda que perdo poder adquisitivo, decidín prexubilarme, sobre todo, porque considero que o máis valioso que temos na vida é a saúde e o tempo, que cada día queda menos.

Como recorda a súa chegada?

Cheguei a Vilalba inesperadamente, superando unha oposición libre na que participei como se fosen unhas olimpíadas nas que non tiña nada que perder, dado que xa era funcionario e profesor colaborador da Academia Galega de Seguridade (Agasp), e resultou que finalicei primeiro marcando distancias. Así que tiven que decidir moitos cambios en pouco tempo, mesmo paralizar a construción da miña casa de Ribadeo para poder comprar un piso usado en Vilalba. Era novo, e a xuventude adáptase facilmente. Incluso agora só lle vexo un defecto, que eu xa non pertenzo a ela.

Foi o seu primeiro destino como xefe. Que foi o que máis lle impresionou do posto?

E a que dificultades se enfrontrou? O que máis me impresionou foi a desmesurada burocracia. Semella paradoxal que cos avances tecnolóxicos implantados nas administracións, cada día se destine máis tempo á burocracia. As maiores dificultades derivan da escaseza de recursos e medios. Aínda que tampouco procede obviar outras dificultades inherentes a unha xefatura.

Cales cre que foron os cambios máis significativos?

A grandes liñas e en positivo, a paulatina profesionalización da Policía Local de Vilalba, o incremento das competencias e funcións e a evolución tecnolóxica. Como negativo, a merma dos recursos humanos. A pesar da miña insistencia para cubrir sen demora as prazas vacantes é un asunto inconcluso, cubríronse varias pero outras quedan en tramitación.

Como definiría o grupo de traballo que hai na Policía Local de Vilalba?

Considero que forman un grupo cuantitativamente reducido, pero cualitativamente bo. Deséxolles o mellor, tanto no ámbito profesional como persoal.

E a vila é, en liñas xerais, un lugar seguro?

As estatísticas así o seguen corroborando. Non obstante, aínda que a Policía Local de Vilalba colaborou na consecución dese obxectivo coas demais Forzas e Corpos de Seguridade e coa Administración de Xustiza, non podemos esquecer que constitúe un mérito colectivo, como sociedade, A maior seguridade dimana do civismo exemplar que caracteriza a Vilalba.

Pros e contras: "O mellor do noso traballo é poder axudar as persoas, é reconfortante; o peor é a faceta represiva"

Se tivese que quedar coa parte máis bonita do seu traballo, cal sería?

Xenericamente, a misión máis fermosa das Forzas e Corpos de Seguridade é traballar para garantir o exercicio dos dereitos e liberdades dos cidadáns, sempre en colaboración coa Administración de Xustiza que constitúe un piar fundamental do Estado que debemos preservar e prover. A seguridade e a liberdade, pásalles coma a saúde, non se estiman ben ata que se perden. A nivel máis concreto, de rúa, destacaría o servizo e atención directa ao cidadán, axudarlle en todo o que necesite. Axudar ás persoas é reconfortante.

E a peor?

A faceta represiva. Un obxectivo esencial de todas as Forzas e Corpos de Seguridade é cumprir e facer cumprir a lei, o cal conleva inexorablemente unha faceta represiva que pode resultar desagradable e incluso incomprendida nalgunhas ocasións. Non se pretenden conculcar os dereitos de ninguén, ao contrario, a nosa misión é garantilos. Considero que as potestades e prerrogativas das que se dotou a Policía deben aplicarse sempre con pleno sometemento a lei e ao Dereito, para non provocar indefensión do cidadán ou situacións inxustas. E en caso de dúbida sempre nos queda o sabio principio romano ‘In dubio pro reo’.

En máis de dúas décadas terá infinidade de anécdotas.

Lembro, tempo atrás, a detención de dous delincuentes armados e perigosos, porque pensaron que un policía local só na rúa, que os invitaba con esmerada educación e tranquilidade a subirse ao vehículo policial, non se atrevería a detelos e trasladalos directamente ao cuartel da Garda Civil, polo que accederon. A verdade, eu sabía que estaban en busca e captura, pero se coñecera a súa elevada perigosidade probablemente non lograría amosar a tranquilidade que os confundiu a eles. Así que, saíu ben por errores de apreciación de ámbalas dúas partes.

E hai algunha espiña cravada a nivel profesional?

Probablemente o que deixei de facer polas limitacións que che impoñen os escasos medios e recursos existentes.

Di que non podería desfrutar plenamente da súa xubilación sen significar o moito que lle debe a Vilalba. Que cre que é o que máis botará de menos?

Polas circunstancias comentadas, tomei posesión do cargo de inspector xefe con dúbidas, as cales se disiparon progresivamente a medida que ía coñecendo boas persoas e a un gran pobo, xenuíno, cunha idiosincrasia cautivadora. Non vai ser o único, pero seguro que as persoas serán o que máis lembre e bote de menos.

Xa sabe en que vai empregar o seu tempo agora?

De momento, ultimar trámites; despois desfrutar algo do inexorable paso do tempo, e a longo prazo non teño pensado facer moitos plans porque corren demasiado risco de quedar inconclusos.