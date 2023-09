O Mago Antón, orixinal e inventor, recibe o título de Chairego de Honra

Pese a nacer en Castroverde, a conexión do Mago Antón coa comarca de Terra Chá comezou sendo moi novo. Non só porque a súa parroquia natal, A Meda, sexa limítrofe coa castrexa de Orizón, senón porque hai medio século, cando era un rapaz, sorprendeulle "tanto a actuación daquel mago falando en galego" en Lugo que nese preciso instante tomou a decisión de dedicarse á maxia.

Aquel artista que viu sobre o escenario non era outro que Xosé Manuel Carballo, co que forxou unha relación tan forte que o Mago Antón empezou a frecuentar aínda máis terras chairegas, ata o punto de converterse nun veciño máis de Castro de Rei.

Neste concello, e precisamente na casa da cultura de Castro de Ribeiras de Lea, recibiu onte o nomeamento oficial de Chairego de Honra, ese que outorgan a asociación Xermolos e a Irmandade Manuel María a persoeiros grandes da cultura e da sociedade que non nacen na Chaira pero que teñen moito que dicir nesta terra.

"Non esquecerei na vida este día, porque estou rodeado de amigos. Son unha persoa afortunada por vivir este momento e por tomar a decisión hai tantos anos de dedicarme á miña paixón", recoñeceu Antón, que pese a apelidarse López Rivas é "o único Antón que en Galicia se coñece polo nome", tal e como apuntou Xulio Xiz, o presentador do acto.

O Mago Antón nun espectáculo.

Nel, non foron poucas as persoas que quixeron estar para renderlle unha homenaxe ao "mago da bondade, da xenerosidade, da amizade e da irmandade, mago de nós", como o definía a súa amiga dende hai décadas Sabela Rodríguez Campo.

Ela tamén destacou do Mago Antón que leva "toda unha vida buscando a excelencia". Porque se hai algo que caracteriza a este ilusionista é a súa "procura do imposible" e a "vontade inquebrantable para materializar calquera idea que puidera ter", tal e como expuxo o seu compañeiro de profesión Román García a través dunha carta ao non poder asistir a última hora ao acto.

"A súa obsesión e determinación non ten límites e a súa entrega por esta arte é máxima", engadiu sobre un ilusionista que "mantén completamente intacta a súa capacidade de asombro, o que fai que manteña viva a súa chama de amor pola maxia".

García destacou tamén a capacidade de Antón para crear novos números. "Así funciona a súa cabeza, é un brainstorming máxico en continua ebulición".

Unha idea que tamén saíu á palestra da man do madrileño Ramón Mayrata, historiador do ilusionismo: "Su cabeza es como una ametralladora de ideas".

Mayrata cualificou o Mago Antón como "original e inventor" e destacou o seu traballo para "transformar toda la magia clásica y adaptarla a la cultura de su tierra", para así "mostrarnos otra Galicia, una Galicia oculta y encantada que todos sentimos pero que no vemos".

Tamén trouxo ao presente a viaxe que o novo chairego de honra fixo hai anos a Estados Unidos, a Hollywood e Las Vegas, onde estaban "los mejores magos del mundo y a todos los engañó, desbarató las cabezas de aquellos magos, que no supieron cómo había hecho aquellos trucos". Por todo isto, o historiador do ilusionismo confirmou que o Mago Antón "ya forma parte de la historia de la magia".

Anécdotas. O escritor Xoán Ramiro Cuba, que coñece a Antón dende practicamente nenos, asegurou que tiña moitas lembranzas das que podería falar, pero quixo centrarse no seu boneco, o señor Facundo, e nas tres paixóns do seu amigo: o amor e a amizade, a maxia e Galicia. "Somos moitos os chairegos que estamos orgullosos del e Antón é chairego por elección", concluíu.

O propio Mago Antón tamén volveu a vista atrás na súa intervención, e fíxoo falando da velliña que mantivo unha conversación co señor Facundo nunha sobremesa tras compartir comida, da señora que non aplaudiu un número porque o polbo que acertara a carta estaba compinchado con el, da nena que deixou de crer nos trucos para empezar a facelo na maxia despois de verlle unha actuación ou de cando coñeceu un neno de Outeiro de Rei que tiña "un santuario" sobre el.

Ese neno, David Méndez, 33 anos despois é un compañeiro de profesión e compartiu onte escenario con el nun día especial, que se pechou recibindo o diploma de Chairego de Honra da man de Fe, irmá de Xosé Manuel Carballo, coa que se fundiu nunha aperta que seguro chegou ao ceo.