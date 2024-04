A Magdalena se conjura

"O que máis ilusión me faría é que o equipo, o estadio, a afección, a vila incluso... todos sexamos un e partícipes dunha vitoria que sería fundamental para o obxectivo da permanencia. O equipo está mentalizado e é sabedor do que nos xogamos e da importancia do partido ante o Cayón e eu teño a sensación de que vai ser un día grande". Así resume el entrenador del Rácing Vilalbés, Simón Lamas, las sensaciones previas al encuentro que jugarán este sábado (16.30 horas) en A Magdalena ante el equipo cántabro

El cuadro chairego recibe a un rival directo en la lucha por salir del descenso. Mientras los rojiverdes son decimocuartos con 33 puntos, a tres de la salvación y a uno del play off por la permanencia, el Cayón es decimosexto con 29. "Vén esgotar as súas últimas opcións. Só lle vale gañar", recuerda Simón de un equipo que no logró ningún triunfo a domicilio en la temporada.

"É un equipo moi agresivo, moi intenso, con bos futbolistas e con experiencia. Vainos presionar moi arriba e canto rouba o balón é moi vertical. Vaimos esixir moitísimo", señala el técnico, al tiempo que asegura que el Vilalbés llega "moi preparado" al encuentro y "sabedor de cales son os puntos débiles do Cayón e onde se lle pode facer dano para ter opcións de gañar o partido".

Simón también alude a las sensaciones durante el encuentro. "Temos que estar finos, dar continuidade ás últimas sensacións e atopar a nosa mellor versión. Tamén ter tranquilidade e controlar os sentimentos. E esperar o noso momento no partido, pero tamén buscalo", añade confiando en lograr un triunfo que supondría "dar un paso importante" a nivel deportivo, anímico y emocional a falta de tres partidos.

Baja importante

En cuanto a la convocatoria, Simón recupera a Rares, pero sufre la ausencia de Vérez, que se lesionó el pasado domingo en Langreo y finalmente sufre una lesión de ligamento cruzado y menisco que le hará perderse lo que resta de temporada. "Para nós é un xogador moi importante, tanto dentro como fóra do campo", dice Simón.

A él se unen Javi Rey, que está en la recta final de su recuperación; Ibra, que ya fue intervenido por la misma lesión que Vérez, y Javi Varela, que está sancionado.

Rácing Vilalbés: Santomé; Torrado, Quico, Fito, Nathaniel, Buyo, Make, Uzal, Pablo Rey, Álex Pérez e Izan.