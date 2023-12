Maessa despide a sus 36 trabajadores en As Pontes a la espera de recolocaciones

El Ere de extinción presentado por Maessa, la empresa auxiliar de la central térmica de As Pontes con el mayor número de trabajadores, se ejecutó este viernes, como estaba previsto, y a 1 de diciembre despidió a los 36 empleados que conforman su plantilla.

"Esperábamos que Endesa nos recolocara el 1 de diciembre, pero no sabemos nada, es la callada como respuesta. Solo somos números y al final estamos todos en la calle y a dos velas", explican desde el comité de empresa, que actualmente ya no existe como tal al estar todos despedidos.

Los trabajadores critican que "al final no ha habido garantías" y explican que el preacuerdo que se trasladó en la Mesa de As Pontes para recolocarlos en la empresa adjudicataria de los trabajos de presdesmantelamiento de la central térmica "todavía no está sobre el papel".

"Los sindicatos que están hablando con Endesa y las administraciones del preacuerdo nos trasladan que nos irán llamando a lo largo de estas semanas para hacer el reconocimiento para empezar a trabajar, pero la verdad es que todo es incertidumbre", dicen, mientras recuerdan que los trabajos de predesmantelamiento se calcula que se prolongarán hasta el mes de marzo.

Según avanzaron desde la Xunta de Galicia, tras la última reunión de la Mesa de As Pontes, la adjudicación de las obras de predesmantelamiento está casi resuelta, a la espera de la firma del contrato. La empresa adjudicataria, por el momento, no se ha hecho pública.

En el resto de empresas auxiliares de la central térmica las situaciones son muy dispares. Así, ha habido firmas, como Jofrasa, que han prorrogado los contratos a sus trabajadores, hay otras que han optado por dar vacaciones a algunos de sus empleados y otras tienen obras y destinos en otras localizaciones.

EINSA. La plantilla de Einsa Print, por su parte, rechazó en asamblea la última propuesta de la empresa para el Ere que presentó y que afecta a unos 140 trabajadores. "No quisieron moverse", destacan desde el comité, que convocan otra asamblea para este lunes, para decidir qué hacen con la huelga indefinida que hay convocada y si habrá nuevas movilizaciones.