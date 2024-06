Maderas Goiriz apuesta por el autoconsumo y amplía su planta fotovoltaica

La empresa de Vilalba Maderas Goiriz apuesta por el autoconsumo energético con una ampliación de su planta fotovoltaica de 500 kW, con la que ya alcanza una potencia total de 769 kW. Para este proyecto, contó con la energética compostelana E.nova Enerxía.

"O crecemento da madeireira vilalbesa baséase na xestión forestal respectuosa co medio ambiente. Por iso, a aposta polo autoconsumo enerxético a través dunha fonte de enerxía renovábel se aliña á perfección cos seus valores de sostibilidade", explican desde la energética gallega, al tiempo que indican que con esta ampliación de la planta, Maderas Goiriz "terá dispoñible para á súa actividade máis de 635.000 kWh anuais de potencia, producidos a través dunha fonte de enerxía limpa que evita a emisión de 230 toneladas anuais de dióxido de carbono".

"Cada vez son máis as empresas que se aproveitan dos beneficios do autoconsumo enerxético, que non só facilita un grande aforro en canto aos custos na factura da luz senón que confire unha maior independencia enerxética do mercado, reducindo así o impacto dos picos de demanda de enerxía, tan habituais na actividade profesional", dicen desde la energética.