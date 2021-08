Luz Fandiño, en Pardiñas: "Quen nega a súa historia nega a súa nai, o seu pobo"

"Temos que seguir celebrando e lembrando que somos galegos e galegas, non renunciamos nin á lingua nin á cultura, porque quen nega a súa historia, nega a súa nai, o seu pobo", aseguraba onte a escritora e activista Luz Fandiño no pregón do XLII Festival de Pardiñas, que comezaba dando as grazas aos presentes.

"Non sei se vou estar a altura que corresponde ser a pregoeira desta festa", dixo. Mais vaia se o estivo. Sacou o seu lado reivindicativo, lamentado que a algúns lles pareza que "o galego só serve para falar coas bestas", e tamén o poético, con versos sobre a emigración ou sobre Rosalía, á que ten que levar dentro quen sexa galego "de verdade".

E non só recitou poemas de seu, senón que tamén se animou a sumarse ao dúo Acordeireta -acompañárona sobre o escenario e cantaron algún dos seus textos, entre outros temas-, cando interpetaban No bico un cantar. Porque Luz pode que vaia cara aos seus "primeiros 90 anos" pero mantén viva a súa nena interior e a rebeldía que sempre a caracterizou.

E tiña claro cal é o espírito de Pardiñas: "Aquí vimos a divertirnos". Pero tamén a deixar constancia "de onde vimos, quen somos e quen queremos ser".

Aire Xulia, cun pasarrúas, inauguraba o festival. Os seus ritmos serviron de preludio ao pregón de Luz, que estivo arroupada polo mestre e escritor Mero, que foi o encargado de introducir a unha muller "cuxo maior desexo é que a xente nova non pase fame nin de comer nin de cultura"; polo coordinador de Xermolos, Alfonso Blanco, e pola alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira. De despedir esta primeira xornada, celebrada no Campo da Feira de Guitiriz, encargouse Tiruleque.

PROGRAMA. A Feira e Festa da Música e da Arte trasládase hoxe a Parga, onde os tradicionais cobertizos da feira darán acubillo á trintena de artesáns que un ano máis se citan na Mostra de Instrumentos de Música Tradicional, aberta de 11.30 a 21.00 horas.

Ao mediodía, Camilo Regueiro, precursor do uso do galego e da presenza da música tradicional en internet, ofrecerá o pregón deste punto de encontro promovido pola Asociación de Gaiteiros Galegos.

Os Bregadiers tocarán na hora do vermú e pola tarde haberá concertos de Galicia Fiddle (17.00 horas) e de Airiños da Freba (19.30 horas). O aforo é limitado, polo que hai que apuntarse, con nome e teléfono, en [email protected]

Na xornada do domingo, no mesmo escenario e horario, os instrumentos cederanlle o testemuño a outro dos clásicos de Pardiñas, a Mostra de Artesanía, que contará con pasarrúas de Caivanca e de Brassica Rapa, que tamén ofrecerá un concerto ás 19.00 horas -con aforo limitado-, e cun aberto de billarda a partir das 17.00 horas.

Xermolos retomará o programa deste singular XLII Festival de Pardiñas, adaptado ao covid-19, na última fin de semana do mes. O venres 27, haberá pasarrúas con Asubíos da Chaira (20.00 horas) e no Campo da Feira de Guitiriz tocarán Backwest (21.00) e Guezos (22.30) (aforo limitado).

O sábado celebrarase o IV Urban Witiricus, no que se entregarán os premios do Certame Terra Chá e haberá proxeccións, graffitis ou un concerto de High Paw e Sabino (aforo limitado). O broche de ouro porase no lugar que lle dá nome ao festival, cun pasaldeas por Pardiñas e unha festa vermú na Casa das Artes cos Carunchos.