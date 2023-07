Luz Campello defende que a poesía fai a sociedade "máis libre e democrática"

"A poesía fai unha vida máis plena e mellores persoas, fai unha sociedade máis libre e democrática, promove valores cívicos como o compromiso coa xustiza social, o pacifismo, o feminismo, o humanismo, o ecoloxismo...", afirmou Luz Campello no seu discurso como pregoeira do III Festival de Poesía Guitirica, unha festa dos versos aos que ela se achegou dende nova, segundo explicou.

Así, rememorou como escribía cando seus pais e irmáns "xogaban á brisca" e como "porfiaba para quedar na casa a estudar no canto de ir traballar fóra", aínda que iso tamén lle gustaba porque ser "nena vaqueira era tempo agasallado para ler e procurar, coa miña variña de tornar as vacas, lugares que ninguén coñecía e realidades máxicas polos montes do Castro e polas veigas do Cordal", asegurou Luz.

A escritora, natural da parroquia guitiricense de Labrada, tamén recordou que compartiu páxina con Díaz Castro nunha revista de Xermolos, entidade á que alabou polo seu labor de dinamización que non se entendería sen a figura de Alfonso Blanco, "crego distinto", tal e como o definiu.

No seu relato, tamén nomeu "a escritora e mestra desas que deixan pouso", Marica Campo, presente no acto e pregoeira da anterior edición, ou a Antón de Guizán, polo seu labor en Nova Poesía Guitirica (NPG), entidade organizadora da cita. E rematou cun poema adicado a súa nai, "a miña Penélope", dixo.

Durante o acto na Casa Habanera, que estivo amenizado polas melodías de Alfredo González Vilela, tamén se presentou o libro Como o ruído que fan as portas das igrexas ao pecharse, de Pablo Bouza, gañador do V Premio de Poesía Díaz Castro.

O autor, que recibiu un agasallo e un diploma da man do concelleiro de Cultura, Ramón Rivas, definiu a súa poesía como "simbólica" e explicou que o seu "proceso creativo é moi emocional".

Tamén se entregaron os premios do certame Vilarinhas 2023, que na categoría de adultos foron parar a Susana González Vázquez e a Víctor Echevarría Bastos.

Este ano estreábase a modalidade escolar, con recoñecementos para Darío López López, do IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz, e Helena Hang Fernández Quintela, do IES Basanta Silva de Vilalba, en categoría de doce a 15 anos; e para Lía Santamariña Iglesias e Antía López Martínez, no apartado de 15 a 18.