Luto en el Vilalbés tras el inesperado fallecimiento de Manolo Lamas

El Rácing Club Vilalbés está de luto para despedir a Manuel Lamas Losada Manolo, el delegado del club y padre del entrenador del primer equipo, Simón Lamas, tras su inesperada muerte ayer.

El centro de emergencias del 112 Galicia recibió la alerta del fallecimiento de un hombre al caer de un andamio en Cospeito a las 13.15 horas. Hasta el lugar del suceso, concretamente en el lugar de Vilouriz, en la parroquia cospeitesa de Seixas, se trasladaron efectivos de la Guardia Civil y un equipo de Urxencias Sanitarias del 061, pero los facultativos ya no pudieron hacer nada más que certificar la muerte del hombre.

Pese a que en un primer momento parecía que la causa del fallecimiento había sido la caída, esta podría deberse a causas naturales, ya que algunos testigos comentaron que se mareó mientras trabajaba en la restauración del tejado de una casa. Estaba a punto de jubilarse. Tenía 65 años.

En apenas dos horas la "desgraciada noticia" corrió como la pólvora a través de mensajería instantánea y pronto se confirmó: el fallecido era Manolo Lamas, delegado del primer equipo del Rácing Club Vilalbés desde hace ya 16 años y un hombre muy vinculado a la familia rojiverde, con una trayectoria de más de dos décadas en puestos de responsabilidad en categorías inferiores.

Desde el club decidieron suspender todos los entrenamientos de las diferentes categorías al menos durante la jornada del lunes y la de este martes –a la espera de confirmar la fecha del entierro– y colgaron el crespón negro en sus redes, además de un mensaje oficial: "Unha nova que nunca desexariamos ter que dar. Hoxe foise un de nós, un racinguista que forma gran parte da historia do Rácing Club Vilalbés. Esta mañá faleceu Manuel Lamas Manolo, delegado do primeiro equipo e pai do noso adestrador Simón Lamas. Non temos verbas para expresar o que significabas para nós e o baleiro que nos deixas".

A este mensaje se sumaron numerosas muestras de apoyo para la familia y palabras de cariño por "el delegado perfecto" que destacaba, dicen, "por su profesionalidad y discreción". "Un hombre de empresa", añaden otros, que aseguran que era fiel a los colores donde vio crecer también a su hijo.

"Ante un feito así poucas cousas se poden dicir, estamos sen palabras. Era unha persoa moi vinculada ao Rácing, moi achegada, e impactounos tremendamente a noticia", expresó el actual presidente del club, Juan José Vázquez Carreira, que anunció que este domingo, en el partido que el Vilalbés jugará en casa contra el Covadonga a las 12.30 horas, le rendirán un pequeño homenaje. "Non pode ser doutra maneira", agrega. Este mismo año, en junio, en la fiesta de fin de temporada, fue nombrado socio de honor junto a Jorge Tato, Vicente Celeiro, José Luis Barrio, Celso Lamas, Álvaro Blanco.