Luisa Ortega: "Mi libro causa sensaciones emocionales distintas, pero siempre positivas"

Su debut parte de su primer contacto con El Principito.

Sí, lo leí con 33 años. Me emocionó, lo releí, e incluso me volví a emocionar. Pero siempre me dejó una sensación de tristeza, de soledad...

Por eso en su obra explora el mundo a través de los ojos de otro niño. ¿Cómo surgió la idea?

En un punto concreto de la obra el aviador advierte que el baobab es un árbol muy peligroso que puede destruir el planeta. En mi novela, mi personaje es un niño que salta, canta, se enfurruña y que quiere un baobab aunque parezca un disparate. Lo quiere porque es un súper árbol. Y es que la realidad es que es una especie muy beneficiosa, es alimento y, además, se le conoce como el árbol de la vida y puede llegar a más de 3.000 años. A partir de esa metáfora me surgieron ideas para el libro, que tardé un año en escribir.

¿Tiene una sola lectura?

No, es una novela juvenil que tiene muchas lecturas. Causa sensaciones emocionales distintas dependiendo del momento en el que se lea, pero que siempre tiene algo positivo. Esa chispita. Viene a hablar del corazón que tiene cada persona y que va dejando atrás.

¿De lo que nos gustaría ser y se queda por el camino?

Sí, en mi caso, por ejemplo, me gustaba mucho leer desde niña, pero las lecturas obligatorias acabaron siendo contraproducentes. Hoy tampoco leo todo lo que me gustaría por falta de tiempo. También me gustaba dibujar, de hecho me encargué de las ilustraciones, pero son ese tipo de cosas que nos acaban quitando de la cabeza. Todo nos predispone, incluso los libros infantiles —como La cigarra y la hormiga o La tortuga y la liebre—, a utilizar el hemisferio izquierdo, el más práctico, lógico, racional y a darle menos importancia al derecho, que es el más artístico, el de la creatividad,...

¿Qué sería entonces lo ideal?

No priorizar ni uno ni otro, que pudiesen trabajar de manera coordinada y unida.

Me ofrecieron varias coediciones, pero al final decidí hacerlo por mi cuenta y Amazon nos da la oportunidad de llegar a más países

Su novela se publicó en septiembre de 2021 a través de Amazon. ¿Por qué decidió autoeditarlo?

Básicamente porque las editoriales no apuestan por los autores noveles. Me ofrecieron varias coediciones, pero al final decidí hacerlo por mi cuenta. Amazon además nos da la oportunidad de llegar a más países.

¿En qué formatos se puede adquirir su primer trabajo?

En papel y también en versión para eBook.

Y ahora empezará con la promoción.

Sí, hice una pequeña presentación en A Coruña con el grupo de teatro espontáneo Lusco Fusco, y la de As Pontes es la primera más oficial.

Estará arropada por familiares y amigos.

Sí, aunque llevo desde 2006 viviendo en Santiago, suelo venir los fines de semana a ver a mis padres. Mantengo mucho contacto con As Pontes, es mi villa natal.

Y ahora que ha dado el salto, ¿tiene previsto volver a publicar?

Pues me he dado cuenta de que me interesa el tema de la escritura. He hecho un pequeño curso de microrrelatos, impartido por Miguel Ángel Villar Pinto, y escribí El abrigo menguante, un trabajo de literatura infantil para el que ya veo incluso los dibujos.