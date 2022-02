En un lugar de Vilalba... renace Don Quijote

"En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme..." probablemente sea una de las frases más pronunciadas de la historia. Miguel de Cervantes arrancaba así una historia que marcaría un antes y un después en la literatura española. A lo largo de cuatro siglos las aventuras de Sancho Panza y Don Quijote han enamorado a niños y mayores y han sido versionadas en casi todos los idiomas pero ahora tienen también sello vilalbés gracias al pintor Jesús Trastoy, que a sus 81 años ha replicado a bolígrafo todas las ilustraciones del libro.

El artista confiesa que descubrió el mundo quijotesco el pasado año y se quedó totalmente prendado. "Foi totalmente por casualidade porque hai anos fíxenme cunha edición especial do Quixote. Merqueino porque me gustou e é un libro bastante groso e grande. E alí estaba na estantería da casa. É certo que escoitara falar dese libro pero nunca se me deu por abrilo. Nos meus tempos tampouco se lían estas cousas, eu só fun á escola tres anos e os meus pais case nin estudaron, eran outros tempos. Entón con 80 anos dixen: "Vai sendo horas de lelo". E a verdade é que me gustou moito, pero aínda máis que os textos parecéronme curiosas as ilustracións", señala y añade que por "pasar o tempo" empezó a replicar todos y cada uno de los 109 dibujos en láminas más grandes.

Así, usando únicamente un bolígrafo negro, fue dando vida a las entrañables aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. Unas réplicas fieles que le llevaron más de medio año. "Para min foi entretido, encántame debuxar e coido que non me quedaron do todo mal. Foi un traballo moi minucioso porque eran láminas moi pequenas con gran cantidade de detalles que tiven que ampliar usando nada máis que un bolígrafo negro", indica humildemente un

hombre que tras 60 años de trabajo a sus espaldas como operario de Telefónica descubrió en la jubilación una pasión que no conocía, dibujar.

SU PASIÓN. "Nunca me deu por pintar nin sequera cando era neno. Daquela no colexio usabamos a pizarra e o carboncillo para escribir e non había nin lápis de cores nin bolígrafos e moito menos acuarelas", rememora. Fue en un curso de pintura en Vilalba donde descubrió su verdadera vocación. "Apunteime a varias actividades para pasar o tempo como o coro da igrexa e a algunhas clases que ofertaban desde o Concello e entre elas estaba a de debuxo. Alí aprendín algunhas técnicas sinxelas e dinme conta de que era algo que me gustaba bastante. E aquí sigo 20 anos máis tarde", añade el artista.

Paisajes, fotografías antiguas, caricaturas de políticos, retratos de artistas o bodegones. No hay nada que se le resista a este creador que en los últimos años ya ha expuesto varias veces en su localidad natal. "É moi satisfactorio ensinar os meus humildes debuxos e que á xente lle gusten", comenta al tiempo que precisa que aunque se atreve con todo, su preferencia es el realismo. "A min gústame que a xente cando vexa as miñas pinturas recoñeza o que deseñei", recalca.

SU REFUGIO. Pinturas al óleo, con acuarelas, usando lápices de colores, acrílico o a plumilla, cualquier material es bueno para que Jesús Trastoy eche a volar su imaginación. Y como todo artista que se precie, el vilalbés tiene su propio estudio donde recopila cientos de creaciones, la antigua casa que sus padres tenían en el centro de Vilaba. "Cando quero pintar métome nesa casiña e alí paso horas e horas. Para min debuxar é un vicio coma outro calquera. A uns cando se xubilan dalles por xogar ás cartas e a min deume por pintar", dice entre risas y recuerda que una de las primeras pinturas que replicó fue El niño de las piñas de Castelao y desde aquella cualquier temática le sirve para inspirarse.

Trastoy confiesa que aunque descarta dedicarse profesionalmente a la pintura, porque "aos meus anos con pasar o tempo teño dabondo", tiene claro que seguirá dando vida a sus diseños hasta que el cuerpo resista.