Seara, el lugar en el que aprender a emprender

Hay gente con iniciativa empresarial innata y otra que no baraja el autoempleo como una posibilidad real, pero a emprender, dicen, también se aprende. Y hay lugares pensados para eso. Y días para motivar. Este jueves se celebra el Día Mundial del Emprendimiento y el domingo es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora.

La asociación de empresarios Seara, creada en el año 2002 en As Pontes y formada por firmas de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, abrió hace 15 años en el polígono industrial de Penapurreira su centro de empresas, un lugar desde el que apoyar a los empresarios de la zona pero también en el que poder impulsar a otros.

El centro, que cuenta con una incubadora de empresas desde su creación, a la que fue sumando nuevos servicios y más espacios, acoge en la actualidad un total de 24 proyectos, que suman 45 empleos directos.

"De aquí salieron muchos proyectos, algunos pequeños, otros más grandes y algunos como Intacta, que empezaron con tres socios y se han convertido en una gran empresa", dice Carolina García, la directora de la asociación de empresarios Seara y una pieza imprescindible para que todo encaje, dispuesta a mover sillas, o incluso tabiques, si así se facilita el desarrollo de un nuevo proyecto. "Son vecinos", apunta mientras señala al otro lado de la ventana. Pero sus instalaciones, en la ampliación del polígono de Penapurreira, ahora incluso los superan.

Reconoce que hacer balance de todas las empresas que pasaron por el centro es un trabajo arduo y complicado. Algunas estuvieron mucho tiempo, otras muy poco. Algunas evolucionaron y se escindieron en varios proyectos diferentes —las espinilleras de fibra de carbono de Blindaxe Sport que interesaron a medio mundo del fútbol también nacieron en el centro de empresas— y otras no lograron mantenerse.

"Esto es cíclico. Hay periodos con mucha ocupación, con proyectos en lista de espera, y momentos con tres o cuatro oficinas vacías", dice Carolina.

En la actualidad, en la incubadora de empresas, que ya funciona desde 2008, hay hoy ocho proyectos asentados: Gonnaba, una empresa de construcción; AP3 Andamios y Pinturas; Solmaga, de gestión medioambiental; Construcciones Fego Atlántico; APC Servigalicia, de suministros industriales, y Soendam, de control de calidad, ensayos de materiales, supervisión y asistencia técnica.

También tiene oficina alquilada la sueca Universal Kraft, que proyecta la empresa de amoníaco en el mismo polígono, y Sentury Tire, la china que prevé fabricar miles de ruedas desde As Pontes. "Ambas tienen oficina aquí y están conformando el equipo que estará al frente del proyecto", confirma Carolina, que indica que de las diez oficinas y las dos naves que hay en alquiler en el centro de empresas en este momento solo queda libre un despacho. El resto ya no está disponible.

Otros cuatro proyectos —Eumenet, de los más antiguos, que se dedica a diseño de páginas web; Noelia Cabarcos, de organización de eventos; Decibreiro, de diseño gráfico, y Gedos Consultores, de formación— completan la lista de proyectos a los que da cobijo el centro de empresas y que comparten espacio en la zona coworking.

Ese espacio común y diáfano, que inicialmente ocupaba la que iba a ser la cafetería del centro, se reconvirtió en mayo de 2022 con la creación del Green Coworking, en un ejemplo más de un centro con vida, que se transforma y muta según las necesidades.

El Green Coworking pertenece a la red de la Diputación de A Coruña y trata de impulsar iniciativas relacionadas con las energías renovables y el hidrógeno. "Son empresas muy diversas. Lo que buscamos es prestar servicio a las firmas que se van a instalar para trabajar con los grandes proyectos anunciados para As Pontes. El objetivo es ir acelerando las cosas", dice la directora de Seara, que destaca la importancia de las relaciones y las sinergias que se crean para crecer y abrir nuevos mercados.

El nuevo espacio verde nació con seis proyectos y actualmente ya suma el doble. Hay doce iniciativas instaladas y tiene capacidad para 16. En la lista están las empresas eólicas y de mantenimiento Invenergy Services —la antigua Huso—, Galventus, Siemens Gamesa, Renovalo y Eoelec, de reparación de placas electrónicas. Y se completa con Matelia Consultores —consultoría eléctrica de consumos—, Metalúrgica BB y Horbesa, que trabajan normalmente para eólicas, Prolavi —suministro de materiales de protección—, la ingeniería de prevención de riesgos laborales Grepcon HSE&Service y las firmas de formación Grupo Forma-T y Academia Newton.

Pero el trabajo de Seara va más allá de las cuatro paredes del centro de empresas. Por una parte está el apoyo a todos los asociados —suma actualmente 55 sin contar los de la incubadora y el coworking— con la celebración de eventos, encuentros, charlas, actividades de formación... Y, por otra, el fomento de la cultura emprendedora en las aulas. "Es por donde hay que empezar", dice Carolina, consciente de que si no hay educación emprendedora no habrá espíritu emprendedor.

"En los colegios participamos en el programa Atrévete de la Xunta todos los años y nosotros organizamos Proem, lo hemos recuperado este curso con el alumnado de 4º de Eso del IES Castro da Uz", dice.

A través del Atrévete, alumnos de 5º y 6º de los colegios visitan los institutos y va un emprendedor a dar una charla. Al mismo tiempo los alumnos de primero y segundo de la Eso conocen el centro de empresas y reciben una charla.

El proyecto Proem nace para fomentar los valores del emprendimiento y se centra en crear una cooperativa educativa con el alumnado de secundaria, para enseñarles los pasos que habría que ir dando para gestionar una empresa. Aunque es un proyecto que fue creado por Seara, actualmente se desarrolla en otros polígonos de A Coruña.

"El curso pasado, además, tutorizamos al IES de Ortigueira dentro del programa Seara Educa para orientar al alumnado de bachiller a presentar un proyecto", indica Carolina.

Proyecto Area

A partir del programa integral de igualdad, y con vocación de apostar por la misma, desde Seara se creaba en abril de este año el proyecto Area, que es una red de empresarias autónomas que busca poner en valor los proyectos liderados por mujeres.

Colaboración

La red está impulsada por Seara pero cuenta con la colaboración de Cohempo, Euroeume y el Concello de As Pontes y, aunque en un primer momento nace desde una perspectiva local, el objetivo es que sea una red real. "No es solo para As Pontes y la comarca, es hasta donde llegue la red", dice Carolina, que indica que por el momento se celebraron tres reuniones. "Estamos en la parte de diagnóstico, de poner en valor y ver cuáles son las necesidades", explica la directora de Seara, que hace hincapié en la necesidad de "poner un granito de arena y aportar a la sociedad", también desde el ámbito de la empresa.

Charla

La próxima reunión de la red será este viernes, día 17, e incluirá una charla de Elena Ferro, de Eferro, a partir de las 9.15 horas.

Otras iniciativas

Aparte de la red, desde Seara se lleva a cabo formación en igualdad (plan de igualdad e igualdad retributiva), se pone en valor la figura de la mujer como referente empresarial y se desarrollan actividades para promover la empleabilidad igualitaria. "Hay sectores muy masculinizados y es importante fijar referentes femeninos que están presentes en esas actividades", dice Carolina, y nombra algunos como el eólico, el transporte, la construcción o los servicios: fontanería, soldadura... "Vamos a poner en marcha un ciclo de charlas en los institutos con mujeres que actúen de ejemplo para las que vienen detrás", concluye.