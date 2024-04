O Vilar de Duride: lugar de cultivos e postas de sol

Localización

Este lugar de Árbol, que une os barrios do Carregal e do Espiñarido en Árbol e colinda coa parroquia de Carballido, está atravesado pola estrada municipal que comunica a LU-P-6504 coa vía que vai de Román a Árbol e que tamén usan os que van a Baroncelle (Abadín).

Nomenclatura

"O nome Vilar de Duride non aparece por ningures, non se sabe de onde pode vir, tan só se mantén nas vellas escrituras que perderon a súa vixencia co cambio de século", di Iván, que detalla que se atopan rexistros como Vilar de Doride e como Vilar de Duride.

Cambios

Se a concentración parcelaria supuxo un cambio permanente para a zona, hai outros estacionais. Agora florean os nabos e comezan a medrar a herba e o trigo. En breve, serán as patacas e o millo.

Pista que divide o Vilar. I.G.C

"O Vilar de Duride é a paisaxe que vexo de seguido cando estou na casa, para min é sinónimo de fogar e tamén de veciñanza". Quen fala é o xornalista Iván García Calaza, natural da parroquia vilalbesa de San Lourenzo de Árbol. Sabe que este espazo, para alguén alleo, pode parecer unha simple chá, mais para el, cada instante vivido nel, cada lembranza, conta.

No Vilar, Iván volve á infancia: "Pola pista que o atravesa foi por onde máis rodei en bicicleta de neno. A parte máis alta do Vilar é tamén unhas das máis altas da parroquia, e eu sentíame ciclista profesional cando chegaba ao final".

Esa extensión libre de casas, de árbores e de matogueiras vive inalterable nos recordos de Iván. Mais mudou, e moito, nos das xeracións anteriores. Co cambio de século, "a toda Europa chegou o euro e a Árbol a concentración parcelaria", bromea Iván. E é que os nados "na segunda parte da década dos 90", coma el, xa son "fillos" da gran transformación. Non viron desaparecer o minifundismo no Vilar, onde "preto de 40 leiros e máis de 20 propietarios" trocaban en "menos de dez" parcelas.

Nabos en flor. I.G.C

Foi esa redistribución a que levou a abrir a pista pola que el pedaleaba, a mesma que "posibilitou que cada quen teña un acceso individual ás súas propiedades". Antes non era así. "No século XX, producía todo o ano con cultivo rotativo. Primeiro trigo, logo nabos e despois patacas ou millo. E así sucesivamente", lembra Iván. A razón era sinxela: "Botaban o mesmo porque senón non tiñan por onde pasar". E moitos facían o traballo de forma conxunta: "Nos días de máis esforzos podíanse xuntar 20 ou 30 persoas no Vilar, como por exemplo nas mallas".

Hoxe, nese solo de fertilidade probada, "a maior parte do territorio está ocupada por prados que serven de forraxe a algunhas ganderías da zona", mais eses cultivos de sempre, os que indican a época do ano sen mirar o calendario, mantéñense. Acompañan outro dos grandes atractivos do lugar: "Na nosa zona, o sol ponse polo Vilar de Duride e deixa moitos días unha estampa ben bonita".

Posta de sol no Vilar de Duride. I.G.C

E nestas liñas, Iván deixa testemuño "dun de tantos deses nomes non escritos que gardan a esencia do que somos cada un de nós". Quen non ten o seu Vilar de Duride?