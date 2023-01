A Vilavella: un lugar ao que volver sempre

Din por aí que un sempre adoita volver a onde foi feliz. É o caso de Jose Orosa, auxiliar no concello de Muras que reside nas Pontes coa súa familia. Xa hai moitos anos que este murés non habita na casa onde se criou, na parroquia do Burgo, máis concretamente na Vilavella. Porén, nunca deixou de frecuentar a zona e achéugase "case todos os días" para ver a súa nai e desconectar nunha paisaxe que lle traen recordos da súa infancia.

Alí foi onde comezou a ir á escola, por aquel entón, unha unitaria, que xuntaba ao redor duns 30 rapaces e rapazas. Desgraciadamente, a escola desapareceu coa construción da estrada nova e os nenos tamén foron marchando ata non quedar ningún, un dato que reflicte o abandono da Vilavella. "En case todas as casas queda xente, pero moita menos. En total haberá unhas doce persoas. Antes seriamos uns 60. Había algunha casa onde convivían once persoas", sinala.

Cartel na Vilavella. D.CABO

Jose ten claro cal é a parte á que máis cariño lle ten. "A zona da miña casa. Pasei grandes momentos alí, por exemplo, cos meus curmáns", afirma. Agora, a vivenda de pedra na que se criou pasou a un segundo lugar, ca construción dunha nova ao seu carón. "Como nunca perdín o contacto con esta parte, non lle noto os cambios co tempo", comenta.

Si que observa variacións no resto das parcelas. "O que eran lugares agrícolas desapareceron. Algún recinto está entrando en situación de abandono. Antes todas as casas tiñan unha explotación gandeira ou agrícola. Hoxe só queda pasteiro", explica Jose.

Zona de prados ao carón do río Eume. D. CABO

Ao carón do río Eume tamén ten grandes recordos do verán, cando "non tiña que ir a clase". Alí realizaba as tarefas típicas do campo e gozaba facendo as falcatruadas propias dun neno co resto de cativos do Burgo.

A Vilavella exemplifica para el o que é a fugacidade dos anos. "Faime ver como pasa o tempo e como o transforma todo", confesa. Aínda que agora vive nas Pontes, sempre atopa un momento para volver. "O de vivir nun piso non o levo precisamente ben, sempre que podo, aínda que sexan dúas horas, veño para aquí", conclúe. A Vilavella, o seu fogar, nunca deixará de ser o recuncho favorito de Jose Orosa.