Una lucha contra la ceguera colectiva

Llevan años trabajando desde As Pontes por la integración de las personas con diversidad funcional. Empezaron centrándose en los más pequeños, para facilitar su día a día en la escuela, y tras un parón de casi una década, regresaron en el año 2000, ya para quedarse y llegar a gente de todas las edades.



"Empezou con 14 fundadores e acabou desaparecendo porque os nenos xa se integraban nas aulas. Pero o Concello organizou un curso de discapacidade e empezamos a pensar en retomar o traballo. Seguimos como A Xanela, que xa tiña antigüidade, fondos e un percorrido", explica Juan G. García, el presidente de una asociación que lucha contra la ceguera colectiva.



"É moi traballoso que a xente se conciencie. Cúbrense cunha máscara e abrilos custa. Tenden a esconderse. O noso obxectivo é facer que isto sexa máis visible", dice el presidente de una entidad que todavía es una desconocida para muchos. "Moitos cren que traballamos con nenos, outros confúndennos con Aspanaes", dice.



La asociación nació con vocación de ayudar y con el tiempo acabó profesionalizándose. A Xanela suma 182 socios y por sus programas ya han pasado más de un centenar de usuarios. En este momento, hay una veintena, que van desde los 44 años a los 91.



En 2013, después de "deambular" por varios locales del Concello o de Endesa y de tener hasta cuatro oficinas diferentes, consiguieron su propio espacio, en el Canal IV. "Foi todo un logro, houbo bombas e festa co Dúo Suso", dice con una sonrisa Juan, que asegura que su objetivo ahora es ampliarlo porque ya se queda pequeño.



Ese mismo año, se dio un paso más. "Pedimos una subvención y elaboramos un programa de intervención terapéutica ocupacional para las personas con diversidad funcional", explican la educadora social, Tania Pardo, y la terapeuta ocupacional, Guadalupe Lago; personal al que se suman Rocío García, la conductora del transporte adaptado, y las monitoras de los talleres: Marisa Hermida, Carolina Díguele y Laura Roca.



El plan de intervención que desarrollan es individualizado para cada persona, con sesiones de mañana -talleres de estimulación cognitiva (memoria, cálculo o atención), de habilidades manipulativas y físicas (coordinación, fuerza, equilibrio o motricidad) y actividades de la vida diaria, como cocina o reeducación en el vestido- y de tarde, con musicoterapia, una de las favoritas, o actividades de ocio y tiempo libre, entre las que se organizan excursiones, cinefórum, la celebración de las fechas clave o una simple salida para tomar un café. Al programa se suma, a mayores, otra oferta de actividades: pilates, hidroterapia, bolillos, ganchillo y cuero y un taller de memoria.



"Hemos mejorado mucho, pero queda mucho por hacer a nivel institucional, de educación y recursos. La discapacidad física es visible pero hay un gran desconocimiento de las psíquicas, todavía quedan prejuicios y etiquetas, mitos y miedos", dicen las profesionales, que aseguran que les gustaría recuperar los talleres ocupacionales.



​"Botamos moito tempo montando caixas para Arteixo Telecom e a partir dun curso de carpintería creamos un centro especial de emprego para facer palés e embalaxes para varias empresas e chegamos a ter nove empleados. Pechouse por problemas económicos e custou moito montalo", apunta Juan, que recuerda otro de los sueños frustrados, abrir un centro de día.



"Ahora vendemos libretas decoradas. Hicimos para una boda y colaboramos con el Concello para los detalles de Navidad y con Abrente para el concurso de postales y hemos ido a la Cita coa Historia con abalorios y cosas de bolillos", valoran Guadalupe y Tania, como una puerta abierta hacia otra forma de visibilizar su trabajo.



"Lo más difícil es la pelea diaria por poner esto en marcha y darnos a conocer. Se conoce la asociación pero no el servicio que hacemos", dicen, mientras al otro lado de la balanza sitúan "la satisfacción de los usuarios y las familias" y los "resultados" de las intervenciones. "Animamos a la gente a que se acerque", recalcan. Su puerta está abierta y acaban de abrir varias ventanas al mundo a través de la web y las redes sociales.