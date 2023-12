Lorenzana avala en Guitiriz la apuesta de la Xunta por apoyar los biocombustibles

La conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, destacó en Guitiriz que "Galicia está ben posicionada cunha industria xeradora de biocombustibles, de novos vectores enerxéticos como é o hidróxeno verde", incidiendo en que desde la Xunta se están dando "todas as facilidades posibles" a los proyectos energéticos que apuestan por instalarse en la comunidad, con medidas como la "flexibilización e simplificación da burocracia".

Lorenzana presidía este miércoles la celebración de la comida anual de Santa Bárbara de la Federación Galega de Estacións de Servizo (Fegaes), que citaba a casi 200 personas de Lugo, A Coruña y Ourense en el restaurante del Iberik Gran Balneario de Guitiriz.

"As estacións de servizo tedes moito que dicir neste contexto de transición enerxética que estamos vivindo, no que se está preparando un novo modelo de mobilidade eléctrica, máis sustentable", aseguró la conselleira, que citaba palabras de la asociación para referirse a la "gasolineira do futuro, un espazo dixitalizado, multiconectado e cunha enorme diversidade de servizos de carburantes e de ofertas complementarias".

"Iso é o que ten que ser e creo que é no que estades traballando", aseveró, aludiendo a la importancia de la colaboración pública y privada y de planificar "o que está por vir". "Dende a Administración temos claro que vos temos que apoiar nesa modernización e profesionalización do sector e tamén na diversificación que se está dando cos novos combustibles alternativos", defendió, al tiempo que incidía en que "Galicia está ben posicionada", con proyectos "que supoñen un paso firme para os novos combustibles".

En este punto de encuentro del sector, la nueva presidenta de Fegaes, Marta Santomé, aprovechó para agradecer la confianza depositada en ella. "Es un trabajo diario que asumo con responsabilidad y determinación, consciente del gran compromiso que representa liderar una organización tan importante", dijo, mostrando su "disposición a fomentar la colaboración entre todos" y a representar a los que "como yo son pequeños autónomos en una zona rural, que tratamos día a día con cada cliente".

A la comida asistieron distintas autoridades, entre ellas las alcaldesas de Vilalba, Marta Rouco, y de Guitiriz, Marisol Morandeira, quien agradeció a Fegaes la elección de la localidad y el balneario para organizar este evento. También animó a los presentes a descubrir y disfrutar del municipio, "terra da pedra e da auga".