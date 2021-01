López-Rioboo traslada el “compromiso” del Gobierno con los empleados de As Pontes

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, se ha reunido este viernes con representantes sindicales de la térmica de As Pontes para trasladarles el "total compromiso” y "apoyo” del Ejecutivo central ante el anuncio de cierre de la central.

En el encuentro, López-Rioboo ha informado a los empleados de que el próximo jueves será cuando se reúna la Mesa de Transición para evaluar y coordinar las actuaciones debido a la decisión anunciada por Endesa de cerrar al considerar que las pruebas de uso de biocombustibles no apuntaban a su viabilidad. Con anterioridad, el martes, tendrá lugar la reunión de la comisión técnica.

La Mesa de Transición de As Pontes reúne a representantes del Ministerio para la Transición Ecológica, la Xunta, el Ayuntamiento de As Pontes, la empresa titular de la central térmica, la Asociación Empresarial de As Pontes y los sindicatos para planificar acciones conjuntas que aseguren una transición justa en esta zona.

Tras la reunión de hoy, la subdelegada ha manifestado su "repulsa” a esta "decisión unilateral”, ya que ha considerado que "los acuerdos y decisiones deben tomarse en la Mesa de As Pontes y en base a una negociación”.

"El Gobierno respalda los diferentes proyectos participativos que se plantean para la reindustrialización de toda la comarca”, ha sostenido López-Rioboo, que ha hecho un llamamiento a todas las Administraciones para que "aúnen esfuerzos” y poder "solucionar este problema”.

Por su parte, los representantes sindicales, ha comunicado la CIG, le han pedido a la subdelegada que en la actual situación de "ausencia de garantías" e "indefinición de alternativas", se paralice el proceso de cierre y desmantelamiento de la central.

"Seguimos apostando por el mantenimiento de los puestos de trabajo tanto en la principal como en las auxiliares mientras se lleva adelante este proceso de transición. Y por eso, dada la premura de los plazos que se manejan, queremos saber cuáles son proyectos para As Pontes por parte de la Xunta, del Estado y del Ayuntamiento", ha indicado el secretario nacional de industria de la CIG, Xoán Xosé Bouzas.

La reunión ha tenido lugar después de que empleados de la térmica de As Pontes, junto con trabajadores de Siemens Gamesa y Alu Ibérica A Coruña, protagonizasen una manifestación en A Coruña para exigir una "transición justa”.