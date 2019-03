La longeva Festa dos Pepes de Vilalba reivindica la implicación de más gente

VILALBA. La longeva Festa dos Pepes de Vilalba, que celebró ayer su 59 edición, reivindica la implicación de más gente para mantener una cita con larga tradición en la capital chairega, que este año tuvo nombre de mujer. "Fue perdiendo y queremos que la gente se anime a venir, porque tienen un concepto equivocado, piensan que es un círculo cerrado pero es una fiesta abierta, también a acompañantes", explicó la presidenta de esta edición, María José Ocampo, Marisé, la segunda mujer en la organización de esta cita.

"Siempre se elige el presidente en la propia cena y para mí fue un orgullo inmenso. Siempre viví mucho este día, desde chiquitita. Y estoy muy agradecida porque me ayudaron mucho", añadió.

La fiesta empezó por el oído, con el disparo de 59 bombas de palenque, tantas como ediciones. Y tras los reencuentros, los besos y los saludos al lado de la placa de la calle tocaya, continuó en la iglesia de Santa María, donde Uxío García y José Gallego oficiaron una misa en la que hubo recuerdos para "os que xa non están e tanto fixeron por esta festa". "Estamos alegres, celebrando un gran día, pero un pouco preocupados porque nomes de Josés xa non se poñen e de Josefas non digamos", dijo Gallego, que aludió a que en unos sitios "é festivo e noutros non, pero cada un celebra como pode".

Tras la misa hubo actuación de Entre Lusco e Fusco y una ruta de los vinos. Después tocó una cena en el restaurante A Nova Ruta con la animación del dúo Estrellas.