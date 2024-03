Lola Fontao: "Volvemos con un equipo nuevo y muy joven, con mucha ilusión"

Tras unos meses de parón O Xantar, un negocio con una larga trayectoria en As Pontes —se inauguró en 1982— vuelve a abrir sus puertas. Cerró en noviembre, tras el fin de Nelson Ortiz al frente del negocio, y el 1 de este mes volvieron a encenderse los fogones con sus dueños de siempre al mando.

¿Cómo afrontan la nueva reapertura?

Yo no lo veía muy claro al principio pero tengo un equipo muy joven y con muchas ganas de trabajar y me animaron mucho para seguir. Estoy contenta. Es gente conocida y eso me da mucha confianza. Están muy ilusionados y esto es lo que más me gusta.

¿Cuánta gente está en el equipo?

Estoy yo en la cocina, como siempre (ríe), y el resto es todo equipo nuevo. Hay otra cocinera y una ayudante de cocina, además de dos camareros.

¿Se mantendrán los platos típicos o habrá novedades?

Los clásicos se mantendrán. El rape, que es el que más se vendió toda la vida, continúa en la carta, donde también se mantendrá el solomillo, el entrecot, la merluza, que también estuvo siempre muy solicitada... Pero ahora lo que vamos a ofrecer son más menús: tres primeros y tres segundos todos los días. Ya no es como antes. Si tienes un buen menú la gente no va a la carta.

¿Qué días estará abierto y cuál será el horario?

Cerramos los lunes y el resto de días en principio abriremos solo para mediodía, desde las 10.30 que empezamos a trabajar hasta las 18.00 horas o así. Cenas, de momento, a no ser que sean por encarga o con reserva previa no daremos. Y también haremos comida par llevar, antes ya funcionaba.