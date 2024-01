Unha loita contra a soidade non desexada

"Combater a soidade non desexada das persoas maiores das Pontes facilitando, ao mesmo tempo, unha aprendizaxe bidireccional entre maiores e novos e promovendo unha maior activación social do voluntariado nas Pontes" foron, segundo explica a concelleira de Benestar Social, Tania Pardo, os piares nos que se sustentou o proxecto Talento Interxeracional, posto en marcha por primeira vez polo Concello coa colaboración da ONGD SenValos, unha entidade sen ánimo de lucro comprometida coa diversidade cultural.

A iniciativa desenvolveuse en varias fases. Na primeira delas, realizouse unha procura de persoas voluntarias interesadas en participar no proxecto. Finalmente foron dez as que decidiron embarcarse na aventura, para o que recibiron formación por parte de SenValos co fin de deseñar e poñer en marcha propostas solidarias desde o voluntariado enfocadas aos obxectivos deste proxecto.

Dese intenso traballo colaborativo dos voluntarios xurdiron dúas iniciativas que se puxeron en marcha no último trimestre do pasado 2023. A primeira permitiu desenvolver obradoiros de costura conxuntos entre persoas maiores e novas, que se celebraron no IES Castro da Uz —coa participación de alumnos dende primeiro a cuarto da Eso— e no Ceip A Magdalena —implicando uns 600 de infantil e primaria—.

Neles, seis mulleres de máis de 60 anos transmitíronlle os seus coñecementos, nun xeito de poñer en valor "aquelas habilidades das persoas maiores que actualmente se descoñecen ou están en desuso", explican desde o Concello.

Un dos obradoiros de costura, no IES Castro da Uz. EP

Este tipo de exercicios, inciden, permite ao alumnado "afastarse das pantallas e descubrir actividades que os conectan con outras xeracións", adquirindo consciencia "da sabedoría, valores e riqueza que os nosos maiores achegan á sociedade".

Algúns deles levaron os adornos que elaboraron a catro mans para as súas casas, mentres que outras das figuras creadas nos obradoiros do IES Castro da Uz destináronse a un mercadillo solidario que serviu para recadar diñeiro para a Cociña Económica de Ferrol.

No mesmo centro educativo, o alumnado tamén puido sumarse a outra iniciativa, na que se implicou a Rondalla das Pontes, que lles mostrou distintos cantos populares aos mozos.

Ocio compartido

Pero neste proxecto de Talento Interxeracional non foi todo traballar, tamén houbo espazo para o ocio. Así, as instalacións do centro sociocomunitario foron o escenario de varias sesións de bingo e baile, nas que ademais dos seus usuarios habituais, tamén participaron integrantes do club de rugby Fendetestas e alumnado dos institutos Moncho Valcarce e Castro da Uz e do Ceip A Fraga.

"A iniciativa paréceme moi ben, nós xa viñamos normalmente xogar ás cartas, pero agora tamén participamos nesta proposta", afirmaba unha das usuarias nunha das últimas sesións do bingo, na que estaba arroupada na mesa polas súas compañeiras habituais, pero tamén por novas facianas.

As instalacións do centro sociocomunitario acolleron varias sesións de bingo social e baile

"Lo pasamos bien y se está cómodo", engadía outro, mentres aseguraba que a realidade é que "los mayores no podemos estar sin los jóvenes y los jóvenes no pueden estar sin nosotros".

Tamén facía unha valoración positiva da proposta a directora da instalación, Susana Ferreiro, quen indicaba a importancia de "darle vidilla" a un centro ao que aínda lle persigue o estigma de estar vencellado á terceira idade, "cuando la realidad es que está abierto a todo el mundo", reivindica.

E así o demostrou durante todo o mes de decembro no que ao redor dun cento de persoas de todas as idades e condicións desfrutou de animados bingos —con premios doados por negocios da vila e familias— e bailes, que poderían ter continuidade nun futuro.

De feito, o proxecto dará máis pasos durante este ano, con outras propostas nas que tamén estarán involucrados os estudantes doutros centros educativos ponteses como A Fraga ou Santa María.

"Queremos seguir proponiendo otras actividades porque la iniciativa ha funcionado muy bien", dice Rosa Marín, unha das voluntarias, quen asegura que a motivación que lles move é "poder ayudar, establecer redes para crecer en comunidad y hacerlo todos juntos buscando el bien común", conclúe cun gran sorriso de satisfacción polo traballo feito.