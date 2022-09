Lois Pérez viaxa á súa infancia para atopar respostas en 'A gruta da torre'

"Este libro nace nun momento complicado, no confinamento, movido polo medo a perder os nosos seres queridos, polo noso fillo. Nunha época na que vimos que a necesidade dunha resposta é unha cuestión esencial na condición humana e, se non a temos, a vida non ten sentido. Esa falta de resposta moveume a escribir para lerlle á noite ao meu fillo. E ten sentido que esa resposta a atopara na infancia, esa etapa na que todo está resolto". Así explicou Lois Pérez o xerme de A gruta da torre, obra coa que se proclamou vencedor do V Premio Agustín Fernández Paz de literatura infantil e xuvenil pola igualdade e que se presentou este venres en Vilalba.

Nese acto, o autor recordou eses veráns que gozou co seu irmán en Ribadeo, onde está ambientada a historia, falou sobre o concepto de igualdade -"o único movemento político que pode ser capaz de mellorar o mundo", dixo- e reflexionou sobre ese paso "do concreto ao abstracto, do individual ao social" que se dá entre a infancia e a adolescencia.

"Quería plasmar todo iso e falarlle ao meu fillo do neno que fun e do neno que nunca deixamos de ser", sentenciou ante o numeroso público que se congregou na tarde de este venres na casa da cultura da capital chairega.

Previamente, Marisa Barreiro, presidenta do Iescha -entidade que convoca o premio, dotado con 3.000 euros e a publicación da obra, en colaboración co Concello de Vilalba e Edicións Xerais-, asegurou que este libro "vai ter un gancho importante neste tramo de idade porque ten ingredientes como a intriga, o colegueo, os amoríos, o misterio... e unha serie de cousas que o fan entrañable". Destacou tamén que os cinco gañadores que tivo ata agora o certame son "persoas con compromiso coa igualdade, a nosa cultura e a nosa lingua".

A alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, fixo fincapé en que, con seis edicións, o Premio Agustín Fernández Paz "consolídase como un referente na nosa lingua e é un exemplo de colaboración entre entidades, que traballan unidas para preservar o importante legado de Agustín".

A ese mesmo legado fixo referencia Manuel Bragado, membro do xurado, sinalando que o nacemento deste premio debeuse á idea de fomentar a creación literaria no ámbito infantil e xuvenil e "revitalizar a memoria de Fernández Paz e os seus libros".

Eses que leron e cos que se formou unha "nova xeración de narradores galegos" da que forman parte, "tal e como elas confesaron", María Reimóndez, Rosa Aneiros, Antía Yáñez e Iria Misa, as gañadoras das catro primeiras edicións do certame. "Esa tradición mantena Lois Pérez", asegurou Bragado.

Así, apuntou que A gruta da torre é unha novela de 'cuadrilla', "que homenaxea dalgunha maneira" a As flores radioactivas. Tamén é unha novela de memoria, "algo moi singular na literatura infantil e xuvenil galega".

Coral, moi literaria, emocionante, de intriga e de aventura foron outros dos calificativos que enumerou Bragado, que tampouco dubidou en expresar que "é un libro de fronteira entre infantil e xuvenil que tamén lle vai interesar a persoas adultas e que se vai ler en clave xeracional".

Todo o relato desta obra vai aderezado coas ilustracións de Rosalía Díaz, que calificou de "experiencia e aprendizaxe indescriptible" este traballo, no que tivo que investigar e documentarse moito, incluso facendo unha visita a Ribadeo guiada polo propio Lois Pérez.

Sexta edición. Marisa Barreiro adiantou tamén que dentro dun mes se reunirá no local do Instituto de Estudos Chairegos o xurado que elixirá ao gañador da sexta edición do Premio Agustín Fernández Paz de literatura infantil e xuvenil pola igualdade. "Ten a característica de que é pola igualdade, que pode ser un freo para que non se presenten obras porque é máis acotado, pero o xurado destaca sempre tanto a cantidade como a calidade dos traballos presentados", asegurou Barreiro.