Local social de Vilar de Mouros: onde encher o pulmón de veciñanza

Localización

O centro social de Vilar de Mouros atópase xunto a estrada LU-751, que une Meira co Chao do Pousadoiro. Dende o centro urbano meirego, hai que coller dirección Ribeira de Piquín ata atoparse á man esquerda con este edificio, situado 300 metros antes da capela de San Pedro.

Pasado

Antigamente foi a escola unitaria do barrio de Vilar de Mouros e logo converteuse en vivenda. Ata que arredor do ano 2010 foi rehabilitada pola Deputación de Lugo para convertela en local social, arranxándose anos máis tarde a primeira planta do edificio.

Contorna

A poucos metros camiñando pode accederse a unha das emblemáticas fontes deste núcleo de veciños, a da Devesa, da que emana auga potable e fresca todo o ano.

Planta superior do edificio. NOEMI FERNÁNDEZ

A fermosura dos lugares non está só no visible, senón tamén no palpable. Naqueles sentimentos que residen nos espazos nos que pasaron as horas e se gozou dunha boa compañía. Un afecto que neste caso vive na súa persoa Eva Camiño, unha moza de Vilar de Mouros que se ten que escoller un lugar do seu barrio natal queda co local social.

Alí medrou, desfrutando cada sábado dos ensaios das 9 Ferreñas, o grupo de pandeiretas que viviu e evolucionou nese mesmo emprazamento. "Se penso nel, recordo á perfección como soaba ‘Río Verde’ nas nosas voces cada xornada na que ensaiábamos", recorda melancólica esta meirega, que recoñece a fermosura natural do seu concello pero que prefire a grandeza do valor sentimental.

Parte traseira do edificio e campo que pertence ao mesmo. NOEMI FERNÁNDEZ

Ao son das ferreñas, un grupo de nenas e mozas da zona deixan bailado e cantado longas mañás neste espazo, que agora funciona como centro social e que segue sendo escollido para celebrar o San Xoán e o magosto.

"Ten dúas plantas e un campo detrás no que temos xogado a todo canto se nos ocorría", lembra Eva dunha infancia e adolescencia da que recoñece ter moitos e moi bos recordos.

Pero ademais do tempo de lecer tamén deste centro social teñen saído as máis diversas aprendizaxes, pois durante varios anos impartíronse nel clases de pilates e cursos de mecanografía. Unhas actividades que se combinaban cos ensaios musicais e que facían deste un lugar con vida continua, algo que comeza a botarse de menos.

Planta baixa do edificio, espazo no que tiñan lugar os ensaios das 9 Ferreñas. NOEMI FERNÁNDEZ

"Agora xa non o visito tan asiduamente, só para as xuntanzas veciñais, pero teño pasado nel ata varios días por semana", explica Eva Camiño, unha rapaza que xa non vive no barrio que a viu nacer pero que segue volvendo habitualmente e co que garda unha gran conexión.

Aínda deixando atrás aqueles tempos nos que as visitas ao local social eran o seu día a día, Eva atesoura no seu recordo as anécdotas que viviu no lugar. Un edificio que non só é un referente para os veciños de Vilar de Mouros, senón tamén para aqueles da contorna que tiveron o pracer de atravesar a súa porta de entrada e descubrir o sentimento de veciñanza que se respira no seu ambiente.