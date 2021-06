Los lobos devoran un ternero tras sacarlo de una finca vallada en Os Vilares

A Julián Rego, vecino de Barreiro, en la parroquia guitiricense de Os Vilares, le desapareció un ternero de diez días de una finca vallada. Al principio, creyó que se lo habían robado, hasta que localizó un trozo del cierre de red levantado, siguió el rastro y halló a unos 200 metros, en medio de un prado de hierba alta, los pocos restos que quedaban del animal.

"Dixéronnos que viran catro lobos pola zona e tiveron que ser eles os que o levaron de madrugada, supoñemos que o arrastraron, quen sabe o que levaban vixilado", explica este ganadero, al tiempo que avanza que retirará el resto de animales del prado, 15 vacas con los 13 terneros que quedan, porque está seguro de que volverán.

"Son becerros pequeniños, igual que levaron un poden levar máis, e iso que está cerrado con rede e co fío do pastor", dice, asegurando que cada año sufre pérdidas por los ataques del lobo, que incluso llegó a llevarse un ternero que estaba en la cuadra.

"E agora din que non se pode matar, esto non hai quen o entenda, se os queren ter que os manteñan eles, porque mira onde foi, ao lado das casas", lamentó Rego, que ya dio parte a la Xunta y ayer estaba a la espera de que acudieran los técnicos. Pero más allá de si se lo compensan o no, la pérdida ya es grande, porque era un ternero de raza rubia galega que preveía criar para "deixalo como pai".