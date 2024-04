Los lobos devoran una novilla 20 días después de matar un mastín

Una manada de lobos devoró este fin de semana una novilla en la parroquia xermadesa de Roupar. Este ataque, según el dueño de los animales, es el segundo en menos de un mes, ya que hace 20 días los animales salvajes acabaron con la vida de uno de sus mastines.

"Isto é un despropósito, un desastre, porque os ataques son continuos e non temos nada que facer. É imposible pechar todas as fincas", se lamentaba este lunes Manolo Pardo, el responsable de una explotación en extensivo con más de 100 cabezas de animales, entre vacas y terneros, que se distribuyen por terrenos situados a menos de un kilómetro de su casa.

"O xoves pola tarde, ás oito ou así, vin o animal. Era unha femia. Pero o domingo, cando xa me din conta de que me faltaba, empecei a buscar e xa vin que estaba morta. Teño aramado, pero ás veces abríganse cara ao monte", explica Manolo, que este lunes se puso en contacto con los responsables de Medio Ambiente de la Xunta, que mandaron a un agente a la zona. El animal, después de la última noche, estaba completamente devorado.

"Por aquí hai lobos. Hai poucos días uns veciños que estaban desbrozando no monte viron cinco e eu non é a primeira vez que me cruzo con algún. Non estou en contra dos lobos, pero ten que haber un control", dice el ganadero, que asegura que la única solución "é abandonar, deixar todo".

"Non hai futuro ningún para os que veñan detrás. Estás totalmente desamparado, dice, al tiempo que recuerda otros ataques anteriores a sus animales. La primera vez, hace ocho años, los lobos le mataron una novilla. La segunda, hace aproximadamente cinco, fue una vaca pariendo, y con el de este mes, ya suma tres mastines muertos. "Da primeira déronme a axuda, da segunda xa nada, tardei varios días en atopala, imaxino que sería por iso, e agora a esperar a ver que pasa con esta", apunta el ganadero.