Los lobos devoran en una finca cerrada de Abadín un cachorro de mastín

Un mastín de ocho meses de edad fue devorado por los lobos en la parroquia abadinesa de Fanoi, en una finca que está cerrada con alambre y situada a apenas 500 metros de las viviendas, en el núcleo conocido como Os Muíños.

Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles al jueves. El can atacado estaba junto a otro mastín, también cachorro, en una finca con caballos.

"Hoxe —por este jueves— pola mañá apareceunos un deles na casa, todo asustado. Non o damos sacado de aquí. E fomos ver que pasara e xa atopamos o outro, ao que só lle quedaba a cabeza. Comeuno todo", indicó el dueño de los animales que sufrieron el ataque, que deduce que este hecho lo protagonizaron al menos dos o tres lobos, por el estado en el que quedó el perro.

"Desde hai unhas semanas vense paseando dous ou tres lobos polas pistas da concentración parcelaria e por preto das casas, e ninguén fai nada", denuncia este vecino de Fanoi, que ya sufrió ataques de este estilo en anteriores ocasiones.

"A nós o lobo xa nos matou poldros varios anos. Este ano xa van un par deles. E últimamente nesta zona xa matou tres ou catro cans e deixou feridos uns poldros. A min non me gusta que se extinga o lobo, pero isto é algo fóra do normal", critica el ganadero afectado.

El propietario de los animales atacados añade que están "fartos dos ataques do lobo" y que precisamente adquirió estos dos mastines para tratar de ponerles freno y defender a su ganado. "Pero aos pobres pouco lles tocou defender", se lamenta.