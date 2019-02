El lobo mata tres terneros en una ganadería de Guitiriz en una semana

GUITIRIZ. La ganadería de vacas de carne de Julián Rego, en el barrio de Barreiro de la parroquia guitiricense de Os Vilares, ha sufrido la pérdida de tres terneros en apenas una semana debido a los ataques del lobo.

La última víctima fue un animal nacido en la tarde del jueves, y que ya no sobrevivió a esa noche. Su dueño encontró los restos el viernes por la mañana y dio parte a la Xunta, explicando además que ya había perdido dos más en ataques previos, uno en un prado y otro justo al lado de casa. El ternero salió de la cuadra de noche y por la mañana lo halló muerto.

"Hainos a pilas, non sei que imos facer, tiña 16 vacas chegadas a parir fóra e xa as recollín, se non seguro que as comían tamén", dice Rego, animando a los afectados a dar parte, para que las autoridades sepan la cantidad de ataques que hay. Él ha perdido siete animales en apenas dos años.

"O outro día unha veciña espantounos de noite, cando lle ían comer o can, e tamén viron dous no Mato e tres en Trasparga, é incrible que se veñan meter ao medio das casas", relata, preocupado por un "grave problema" al que no le ve solución.