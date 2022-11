El lobo mata una ternera en un prado próximo a unas viviendas en Meira

La Ganadería Freire Rego SC de la parroquia de Seixosmil, en el concello de Meira, sufrió en la mañana de este lunes el ataque de un lobo, el cual se produjo en una finca muy próxima a un núcleo de viviendas y que se saldó con una ternera muerta.

El propietario del animal, Delfino Freire Nogueira, explicó que la res se encontraba junto a otras 20 en un prado que está "moi preto das casas, a uns 100 metros" y enteró del ataque en torno a las 8.00 horas, por lo que pudo saber a través de un vecino, que fue el que le dio el aviso.

"Pasaba un veciño por alí en coche e viu as vacas todas agrupadas e pareceulle raro, así que enfocou coas luces do coche e xa viu ao lobo alí no medio delas", explicó este ganadero meirego, sin ocultar su preocupación por los hechos, tanto por la proximidad con las viviendas como por otros sucesos similares que se están registrando en las últimas semanas en la zona.

"Ultimamente houbo varios ataques de lobo no límite entre Meira e A Pastoriza. Xa comeu ovellas e cabras. A algún gandeiro fíxolle unha boa desfeita. Non sei onde imos parar. Xa somos poucos os que quedamos e aos poucos que quedamos pásannos estas cousas", comentó, afectado, Delfino Freire.

Añadió que ya informó de lo ocurrido a Medio Ambiente, pero lamentó que "aínda que me paguen algo por ela, a xata valía máis viva".

La Ganadería Freire Rego SC cuenta con casi un centenar de reses, de las que 40 las tienen fuera en prados de su propiedad, en plena Serra de Meira, siendo en su gran mayoría terneros.

"As vacas grandes aínda se poden defender, pero estes xatos de sete ou oito meses vénlles o lobo e non poden facelo", apuntó este ganadero meirego, contrariado por el que ha sido el primer ataque de este tipo que sufre en su explotación.

Desde el Concello de Meira también mostraron su preocupación por lo ocurrido y recordaron que hace unos meses se registró otro ataque de lobo en el municipio, si bien los más recientes fueron hace unos días en A Pastoriza, en la zona limítrofe entre ambos ayuntamientos, según el teniente de alcalde, Agustín Méndez.