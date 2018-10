El lobo mata cuatro potras de recría en una ganadería vilalbesa de Vilapedre

La ganadería Enxebreza, localizada en la parroquia vilalbesa de Vilapedre, registró un nuevo ataque de lobo en la madrugada del martes al miércoles, donde murieron cuatro potras de recría, según explicó su propietario, Xabier Paz.

"Este non é o primeiro ataque que sufrimos. Antes tiña as bestas no monte, pero xa me desapareceron 70 ao longo deste ano, así que decidín baixalas e telas cabo das vacas, pero aquí tamén vai por elas", aseguró este joven ganadero, que está "farto" de una situación que lo va a llevar "á ruína", dice.

"As poldras, que estaban gardadas por un mastín, valen ao redor de 1.000 euros cada unha. Non podemos seguir así, teñen que poñer algunha medida", reclama, explicando que los animales atacados se encontraban en una finca cerrada con una malla, junto a las vacas que, por suerte, no sufrieron daños.

"Deberon coarse por debaixo, aínda hai restos, e tivo que ser máis dun. Dúas das poldras están comidas de todo e as outras dúas, moi desfeitas tamén", indicó Xabier Paz.

Este joven ganadero vilalbés se muestra desesperado. "Van acabar coas bestas e despois van ir a polas vacas e a polos becerros. Isto é desesperante, xa non sei que podo facer", reflexiona, avanzando que reclamará las pérdidas a la Consellería de Medio Ambiente, al menos por este último ataque, "xa que as que estaban no monte non apareceron e non podo pedir nada".

Ante una situación que se repite en el tiempo, Xabier Paz solicita que se tomen medidas urgentes para evitar que los ganaderos sigan asumiendo unas pérdidas "incalculables".

"Tiña 100 bestas e xa só me quedan unhas 20", concluye desesperado el responsable de la ganadería Enxebreza.