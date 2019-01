Un lobo devora un perro de raza caniche en Román cerca de las viviendas

Un lobo devoró un perro de raza caniche en Román (Vilalba) a diez metros de las casas. El suceso ocurrió en la madrugada del viernes al sábado. "Escoitei chorar o can. Saín pola ventá, pero xa non se oía e volvín para a cama", dice su dueño, que se encontró el macabro hallazgo al día siguiente.

"Pola mañá non aparecía, seguimos o rastro e atopámolo a uns 200 metros", explica. "Levamos un gran disgusto e sentímonos impotentes, as autoridades non fan nada e xa temos o lobo na porta", concluye molesto.