Una pequeña explotación ovina familiar de la localidad de Ponte de Outeiro, en el municipio de Castro de Rei, sufrió en la madrugada del domingo al lunes un ataque de lobo, del que resultó una oveja muerta.

La particularidad de este suceso es que ocurrió a apenas 50 metros de la vivienda en la que residen los dueños de los animales, que se encontraban en un prado ubicado en la parte de atrás de la casa.

"Nunca tal cousa sucedeu nin aquí nin nos arredores, nos que hai varias explotacións con animais ceibes", explica Cristina Franco, hija de la propietaria de las ovejas, que señala que fue su madre quien encontró el ejemplar muerto lunes por la mañana cuando fue a verlas.

A continuación procedieron a denunciar los hechos en Medio Ambiente, que remitió a un agente hasta el lugar, el cual confirmó que el ataque había sido producido por un lobo.

Aun así, criticaron la "mala gestión da Xunta para estes trámites". "O Seprona diríxite a Medio Rural, este a Medio Ambiente, este ao 012 e o 012 imaxino que por falta de persoal tente 30 minutos á espera", apuntan.

Por otro lado, los propietarios de los animales explican que el lugar donde se produjo el ataque se encuentra próximo a otro "en situación de abandono, a pesar de que os propietarios residen na vivenda cercana". Añaden que el Concello "é coñecedor do seu estado" ya que se presentó un escrito el año pasado y los dueños del terreno, de cinco hectáreas, "están informados das súas obrigas". "Se o rural está limpo, non hai opción a que os animais se acubillen. Non queremos que outros veciños leven este apuro", sentencian.