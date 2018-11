Lluvia de méritos para las fotos con firma vilalbesa y estreno pontés

La Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen (Fepfi) organiza una vez al año unas calificaciones de los trabajos de los federados, una prueba de fuego que marca el nivel y la exigencia de cada uno detrás de la cámara. Y este año, en Segovia, hubo lluvia de méritos para las fotos con firma vilalbesa y para la imagen made in As Pontes de Roberto Rego.

Las hermanas vilalbesas Inma y Yolanda Purriños volvieron a casa cargadas. Inma consiguió méritos con una de sus fotografías y Yolanda, con tres. Además una de ellas, a mayores, entró en colección de honor —el reconocimiento máximo— y recibió por primera vez la distinción fotográfica con una colección formada por seis fotografías diferentes.

"La verdad es que estamos muy felices. Hacía mucho tiempo que no participábamos porque no podíamos

mandar obra al formar parte del jurado. Pero este año se hicieron dos paneles de jurados y pudimos volver. Y es muy positivo porque lo que te dicen las calificaciones es cómo está el nivel de tu obra. Con cada mérito consigues méritos dentro de la federación y, aunque nosotras ya estamos en el tope como Maestro Fotógrafo Instructor, te sigue diciendo en qué punto se encuentra tu obra, que sigues esforzándote y que no te

duermes en los laureles", explica Yolanda, que valora mucho el reconocimiento a la colección.

"Eso ya son palabras mayores", apunta con una sonrisa. Ambas hermanas están nominadas para los premios a Mejor Fotógrafo del Año de la Fepfi, que se fallarán en enero. Inma se juega el título en paisaje y Yolanda, en retrato.

El pontés Roberto Rego se estrenó a lo grande. En la categoría de imagen presentó dos trabajos documentales —Lady Falcón y Alfombra Floral 2018— y otro enmarcado en la categoría de publicidad

—As Pontes con Sabela— y se llevó tres distinciones.

"Tres de tres", dice contento un joven que acaba de apostar por montar su propia productora en As Pontes, bajo el nombre de R3Visual y acompañado de su hermano. "Es un espaldarazo, una ayuda muy importante que valoren tu trabajo. Te da fuerzas", dice el director natural de As Pontes.