Llamando a la puerta de París

Ya están a la vuelta de la esquina unos nuevos Juegos Olímpicos y el deporte chairego quiere seguir haciendo historia y volver a contar con representación en la cita deportiva más importante a nivel mundial. Y posibilidades hay, solo falta ver si el logro se confirma.

El arquero pontés Miguel Alvariño —que, con 693 puntos, batió este año su propio récord de España— aspira a participar en su segunda cita olímpica, tras competir en Río 2016 y cogiendo el testigo de su vecino y compañero Daniel Castro, que fue a Tokio 2020. A lo largo del 2023 fue haciendo méritos para que la plaza individual sea esta vez suya, como las tres medallas logradas en el campeonato de Europa en Cracovia.

Estas fueron una de plata individual, otra por equipos, junto a Pablo Acha y Andrés Temiño, y una tercera de oro junto a Elia Canales en la competición de equipos mixtos, para la que consiguieron la plaza para España para París 2024 —aún habrá que ver quién la ocupa finalmente—.

Miguel Alvariño, con las tres medallas conseguidas en los Juegos Europeos. M.MANCEBO

En la cita de París de 2024 también quiere estar el veterano luchador José Cuba, que cumple así su quinto ciclo olímpico peleando por conseguir una plaza que se le escapó por poco para Pekín 2008 y Londres 2012. En su primera oportunidad para clasificarse en 2023, en el Mundial celebrado en Belgrado, cayó en la primera ronda contra un luchador egipcio.

Pero aún tiene otras dos opciones para conseguir su ansiada y peleada plaza, en los torneos clasificatorios europeo y mundial, donde, en cada uno, pasan los dos mejores de cada categoría. El vilalbés, que este año logró su decimonoveno título de campeón de España, confía en seguir manteniendo su buen nivel y en que lo respeten las lesiones, ya que en 2023 se perdió el Europeo por esta razón y en el Gran Premio de España se retiró en la lucha por el bronce por unas molestias.

Julia Cabarcos, en el Mundial.

En esta preparación hacia la capital francesa también está Catriel Pehuén, argentino que se instaló este año de nuevo en Vilalba para entrenar con el Club de Loita Vilalba —cuyo equipo de base es el actual campeón gallego— y que fue bronce en los campeonatos Panamericanos y subcampeón de España en grecorromana.

Siguiéndoles los pasos muy de cerca está otro luchador vilalbés, Kevin Cuba, que firmó una gran temporada en la que se proclamó campeón de España cadete y júnior, siendo su primer año en la categoría cadete, y del Torneo Internacional Jóvenes Promesas.

También tuvo un año intenso y para enmarcar Julia Cabarcos, también vilalbesa, que consiguió la medalla de bronce en el Mundial de culturismo, al que acudió convocada por primera vez con la selección española. Pese a conseguir el tercer metal, este logro fue el broche de oro a un 2023 en el que también fue tercera en el campeonato de Europa y segunda en el Arnold europeo.

Celia Durán y Antonio Polo, campeones de España de media maratón. EP

A nivel nacional fueron muchas las alegrías en distintas disciplinas de clubs de A Chaira, como el piragüismo, la vela, el bádminton, la hípica o el fútbol sala. En este último, el equipo cadete del Ribeira FS, club creado en Ribeira de Piquín, dio la campanada al ganar el campeonato de España tras derrotar en la final (5-6) al Barça.

La tripulación del club de vela Fluvial de As Pontes formada por Alba Abril y María Lefler fue la campeona de la Copa de España en el apartado femenino, mientras que sus compañeros Javier Martínez y Nano Torres terminaron cuartos en juvenil, a tan solo cinco puntos del podio.

En el apartado del piragüismo, Antonio Polo se proclamó campeón de España en el Nacional de invierno en la categoría de 45-49 años y también se llevó el título en la categoría sénior mixta de media maratón junto a Celia Durán, mientras que en juvenil femenino Ada Fernández e Inés Domínguez fueron subcampeonas. Además, la cantera del Grupo Xuvenil subió a numerosos podios de ámbito autonómico en la última temporada.

Rocío Díaz Cortón. SELENA SOTO

La joven amazona polense Rocío Díaz Cortón se hizo con la medalla de oro, junto a su yegua Úrsula D’Abalume, en el campeonato de España de raid, lo que le valió para ser preseleccionada para formar parte del equipo español que compitió en el Mundial.

Además, Rodrigo Sanjurjo, máximo exponente del nuevo Club de Bádminton As Pontes, fue tercero en el campeonato de España y primero en el Top Master Nacional sub-19.

Por otro lado, la Agrupación Polideportiva San Ramón realizó sus primeras incursiones en competiciones nacionales, tanto a nivel individual como por equipos. Además, las hermanas Iria y Uxía Fernández se clasificaron para el campeonato de España de sprint.

El deporte chairego está muy vivo

El Santaballés celebró sus 90 años de historia

El CD Santaballés conmemoró su 90 aniversario con un partido de exjugadores, una comida y una exposición de fotografías antiguas y trofeos. También estuvieron de efeméride el CT Vilalbés con su trigésimo torneo de San Ramón, la AD Catro Roldas, que cumplió 25 años, o el CC Terra Chá, que hizo diez.

Doble título gallego de campo a través

El pastoricense Esteban Iglesia se proclamó campeón gallego absoluto de cross, mientras que la vilalbesa Zeline Spencer hizo lo mismo en M35, donde el guitiricense Toño Teijido fue segundo.

Maradona, premiado por su trayectoria

El guitiricense Manolo Martínez recibió un homenaje de la Federación Galega de Fútbol por su trayectoria como entrenador de fútbol sala. También fueron premiados por la campaña 22-23 Chipi (FSF Castro), Rafa Casanova (CD Castro) y Simón Lamas.

El Northwest Triman no seguirá el próximo año

Una de las noticias negativas de este 2023 fue que la organización del Northwest Triman, único triatlón de distancia ironman del noroeste peninsular, decidió no celebrar en 2024 esta emblemática prueba, que reunía a unos 600 deportistas llegados de todo el mundo.

Nuevas propuestas

Frente a las competiciones que se van, llegan otras nuevas, y este año fue muy prolífico, ya que nacieron el I Trofeo Concello de Guitiriz de tiro con arco, el torneo de fútbol 11 del CD As Pontes, el torneo base del Vilalba FS, el I Trofeo President Genuine y una competición de pádel en A Pastoriza.

Esperados regresos

Regresaron al calendario de pruebas el Desafío Fragas do Eume de ciclismo y la Carreira Nocturna de San Ramón, que no se celebraban desde 2019.

Pruebas de prestigio

El II Ciclocross Lago de As Pontes, incluido dentro del calendario de pruebas de la Copa de España y obligatoria para acceder al Europeo y al Mundial, reunió a más de 400 deportistas. También se celebraron la Copa Galicia de cross country olímpica, en As Pontes, y maratón, en Guitiriz

Fomento del deporte

La SD Pol apostó por el fútbol 8 por primera vez y acaba de crear sendos equipos prebenjamín y benjamín. El CD As Pontes reforzó su sección femenina al recuperar el sénior de fútbol 11 y estrenar uno alevín.

Récord de participación

La carrera de obstáculos Samurai Xtrem Race de As Pontes reunió este año aproximadamente a 1.000 participantes. En esta edición, fue puntuable para el campeonato de España.