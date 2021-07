Listos para volver con fuerza

El regreso a las pistas y terrenos de juego se hizo de rogar para muchos a raíz de la pandemia del covid-19, pero la espera está siendo aún más larga para otros, como, por ejemplo, el CB Terra Chá de Vilalba, que en esta atípica temporada no salió a competir, pero sí está pensando en la siguiente desde hace semanas.

El parón en la competición en marzo del 2020 pilló al equipo sénior masculino con la Liga regular finalizada como primero de grupo y pendiente de la fase de ascenso, mientras que las jugadoras júnior estaban en la segunda fase.

Cuando la Federación Galega de Baloncesto abrió la inscripción para la campaña 20-21, en Tercera División solo se anotaron nueve de 30 equipos. "Nós só fixemos fichas federativas, porque non sabiamos como ía respirar todo. Temos preto de 30 entre sénior masculino e júnior feminino. Na primeira liguilla que se organizou non quixemos participar e estabamos pendentes da segunda, pero foi cando se volveu parar a competición en xaneiro. Aínda rematou agora a primeira liguilla", explica Manuel Crende, presidente del CB Terra Chá.

Los entrenamientos de los dos equipos del club también sufrieron retraso, ya que su inicio estaba previsto para noviembre. Finalmente arrancaron en febrero, con muchas precauciones y "moito baloncesto sen contacto". "Adestramos dous días á semana, os dous equipos á vez, pero cada un nunha canasta, en zonas distintas, porque non se permite xuntar máis de 16 persoas por adestramento e nunca o sobrepasamos", explica.

Así, estas sesiones se enfocan como una pretemporada algo más larga. "Queremos seguir todo xullo, parar en agosto e retomar en setembro", indica Crende, que avanza que para entonces puede haber novedades importantes en el club: "A idea é sacar un equipo sénior feminino, cun par de xogadoras de Lugo e algunha das Pontes e as que xa están aquí".

De cara al futuro del CB Terra Chá también tienen otros planes, ya que quieren centrarse "moito" en potenciar el baloncesto de base, "facendo visitas aos coles, coas Anpas, as escolas municipais...", tal y como explica Manuel Crende. "Temos un oco de tres ou catro anos sen nenos e este ano de parón non axudou. Para o futuro do club queremos traballar isto moito e temos un par de xogadores que están sacando o curso de adestrador", apunta.