Preparados para estar conectados

"Nos hacía falta otro tanto de curso. Ojalá durara más". Son las frases que resumen el sentir general de los participantes en sendos talleres de manejo de móviles dirigido a pensionistas y jubilados que se está impartiendo en el centro sociocomunitario de Vilalba y que este viernes llega a su fin.

A lo largo de cinco sesiones, los alumnos de este curso —impartido por Sedega SL y financiado en su totalidad por la Consellería de Política Social— aprendieron nociones básicas sobre el funcionamiento de sus móviles y de algunas aplicaciones de uso mayoritario. Y la acogida no pudo ser mejor.

De entrada, se cubrieron rápidamente las 20 plazas que se ofertaron y ya hay lista de espera para otro taller igual que se va a impartir en el primer trimestre de 2022, tal y como explican desde el centro social vilalbés.

Regular el brillo o el tiempo de espera de la pantalla, gestionar los contactos, los sonidos del teléfono, poner alarmas, usar la cámara o la grabadora, conectarse a una red wifi, descargar y actualizar aplicaciones como la del Sergas e iniciarse en el uso del WhatsApp y las videollamadas son algunos de los conceptos que aprendieron.

"Les pareció muy útil todo lo relacionado con el WhatsApp, saber guardar notas, usar la galería de fotos o cambiar el tiempo de espera de la pantalla. La verdad para el poco tiempo que fue le dieron bastante utilidad a todo lo que vimos", explica Wendy, una de las monitoras.

"Este curso me parece muy apropiado, y más para los mayores. No sé utilizar todo lo que tiene el teléfono y así aprendo a sacarle todo el provecho que pueda", afirma Loly Trastoy, una de las participantes, que reconoce que una de las cosas que más le gustó aprender fue "saber que con el WhatsApp puedo hacer una llamada a varias amigas a la vez".

Destaca también la forma en la que se les enseña, ya que al ser grupos reducidos —los inscritos se dividen en dos de diez personas— reciben la formación de forma totalmente individualizada.

En esto coincide también Pepe Redondo, que "esa educación personalizada vale moito, porque cada un ten un nivel e non todos os teléfonos son iguais". Añade que le gustaría que el curso durara más días para poder recibir también información sobre "onde non debemos tocar os que sabemos pouco" ante una tecnología que es "nova" para ellos pero a la que no quieren ser ajenos.