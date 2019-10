Lionel Messi blinda su regate

DURANTE AÑOS defendió una portería de fútbol. Ahora, retirado, no para de recibir pedidos de las estrellas más mediáticas del planeta fútbol. Las piernas de Messi, Suárez, Griezmann, Isco o Coutinho cuentan con un denominador común. Todas ellas están protegidas de los tacos rivales gracias a las espinilleras de fibra de carbono que diseña y fabrica el empresario de As Pontes Simón Cabarcos.

Su experiencia como jugador fue un punto de inicio significactivo para que las ventas de sus productos se extendiesen por todo el mundo. El garaje de su casa fue la puerta de salida de Blindaxe, una empresa nacida del emprendimiento y potenciada por el deporte.

"Mis primeras ventas las hice a mi círculo cercano. Jugaba como portero en el Narón y entonces contábamos con algunos jugadores que habían militado o militarían posteriormente en Primera División como Álex López o Diego Rivas, que hicieron que se incrementaran las ventas hasta hoy. Ya somos una empresa que personaliza al año miles de protecciones confeccionadas con fibra de carbono", dice Cabarcos.

El mejor jugador del mundo y posiblemente de la historia, Lionnel Messi, fue una de las últimas estrellas del balompié en asegurar sus extremidades a prueba de VAR. Las protecciones personalizadas que ofrece Simón Cabarcos son la mejor póliza de seguros ante golpes o contunsiones con un balón de por medio.

"Tengo contacto con jugadores de primer nivel porque nuestra venta es directa. Vendemos al cliente personalmente, no a un club. El jugador nos llama y nos solicita el pedido con la fotografía que desea llevar impresa en las espinilleras y las medidas correspondientes de sus piernas", asegura Cabarcos.

Blindaxe cubre un nicho de mercado. Fue la empresa pionera en la fabricación y personalización de protecciones confeccionadas íntegramente en fibra de carbono. Otras marcas siguieron la estela de la firma pontesa por caminos paralelos. Después de una década de dedicación exclusiva, sus estándares de calidad se mantienen intactos.

"Nosotros nos dedicamos a fabricar la carcasa exterior e interior. La diferencia principal de las espinilleras de fibra de carbono en comparación con las fabricadas en otro material radica en la dureza del carbono y en su ligereza. Estos dos factores le aportan mucha más seguridad al jugador. No somos mejores que otras, pero sí distintos".

Simón Cabarcos no piensa trasladar su centro de trabajo a ningún rincón del sureste asiático o Sudamérica. Es un proyecto nacido en As Pontes que "al fin y al cabo no nos serviría de nada irnos a otro sitio. Hay el mismo camino de As Pontes a París que de París a As Pontes. Nos gusta tener el control del proceso desde el minuto cero. El único proceso que externalizamos a otra empresa es el mantenimiento de nuestra página web. Solo trabajamos con otras empresas en determinados picos de producción", asegura el propietario

Prácticamente todos los grandes nombres que desfilan temporada tras temporada por las galas del Balón de Oro o del Fifa World Player cuentan con los productos de Blindaxe como mejor seguro para prolongar sus carreras deportivas. "Me hace ilusión recibir pedidos de Messi, Griezmann, Luis Suárez, Isco... Pero aún es más ilusionante que lo hagan jugadores de la tierra como Borja Iglesias, Sarabia o Denis Suárez", reconoce Cabarcos.

Las nuevas tendencias en los pedidos de espinilleras de carbono abren nuevos caminos en su confección. "Antes los jugadores "tuneaban" las espinilleras a la hora de elegir el diseño. Al principio, recibíamos pedidos de espinilleras con la foto de la novia o de una mascota que acababa de fallecer, y además con muchos símbolos y colores. Actualmente, los pedidos son más sencillos y casi siempre se mantiene el color original de la fibra de carbono", reconoce.

La firma Blindaxe no solo admite pedidos de espinilleras sino que confecciona protecciones para deportes tan dispares como el hockey o el tiro con arco, como es el caso de "Miguel Alvariño, quien llevó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro una protección hecha por nosotros. Es uno de nuestros mejores embajadores. También hacemos protecciones para los tobillos o máscaras faciales, como la que confeccionamos para Diego Caballo, exjugador del Dépor".

INTERNACIONALIZACIÓN. La empresa con sede en As Pontes cuenta con una extensa red de distribuidores globales. Holanda, Marruecos y buena parte de Sudamérica son algunos de los principales destinos de sus protecciones, aunque el mercado que marca la demanda del producto es el viejo continente.

La mejor campaña de márketing para la firma que dirige Simón Cabarcos nace de la popularidad de sus clientes. Las redes sociales facilitan su expansión comercial a pasos agigantados. "Nosotros tenemos la suerte de que nuestros clientes son deportistas de alto nivel con redes sociales muy activas, por lo que los propios clientes nos generan mucha publicidad. Es una ventaja con respecto a otros deportes", dice.

El camino recorrido por Simón Cabarcos hasta la actualidad fue tan duro como sus productos. El futuro promete ser igual de brillante que los goles de las estrellas a las que nutre con su protecciones de fibra de carbono.