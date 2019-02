Lino Rodríguez: "Espero que a residencia estea operativa en abril, xa hai uns 20 posibles usuarios"

LINO RODRÍGUEZ (PSOE) espera chegar aos comicios de maio coa agardada e polémica residencia de maiores de Mosteiro en funcionamento, aínda que este non é o único proxecto no que traballa o alcalde de Pol, que fala de xogos tradicionais, vivendas sociais ou novos servizos para os veciños.

Que balance fai deste mandato?

Eu fago repaso dende que entrei na alcaldía e creo que fun subindo paulatinamente, ata conseguir obxectivos como o de ter auga en todas as parroquias agás en Torneiros. Tamén me parece moi importante a organización do Concello, tanto na mellora das instalacións como a nivel de persoal, que se foi aumentando ata chegar ás 30 persoas que temos agora. E traballamos para ter edificios públicos coma a caseta do polbo, o tanatorio, unha aposta que se fixo porque non había este servizo, ou a residencia de maiores.

No tocante á residencia, cando abrirá? Hai demanda?

Espero que estea operativa en abril, porque demanda hai. É posible que haxa xa uns 20 usuarios dos 48 máximos que pode ter.

E o Servizo de Axuda no Fogar?

Témolo cuberto e funciona ben, temos doce persoas en plantilla que atenden a uns 80 usuarios.

En que apartados quixo facer fincapé nestes últimos catro anos?

No que máis me centrei foi en que a xente teña servizos básicos, coma a agua e os accesos asfaltados. Este ano quero acabar o programa a través do que pretendiamos que todas as casas, ganderías, negocios ou calquera inmoble dispoñan dun acceso asfaltado.

Estamos a preparar un proxecto para recuperar oito vivendas xunto ao colexio, as antigas casas dos mestres, para convertelas en vivendas sociais

E que proxectos lle gustaría ver feitos o día que deixe de ser alcalde?

Neste 2019 penso deixar aprobado o PXOM, para o que estamos pendentes do informe da Confederación Hidrográfica, porque o resto xa os temos aprobados. Tamén estou traballando para formalizar co bispado de Lugo o arranxo da igrexa de Caraño, polo valor patrimonial que ten, e tamén mercamos a finca na que está a reitoral de Suegos para convertela nun centro sociocultural. Outro proxecto que espero que quede listo este ano é o desenvolvemento dunha área de xogos tradicionais xunto ás piscinas municipais, para o que mercamos un terreo de 22.000 metros cadrados. E tamén estamos a preparar un proxecto para recuperar oito vivendas xunto ao colexio, as antigas casas dos mestres, para convertelas en vivendas sociais.

Os concellos están a apostar polo aforro enerxético, é o caso de Pol?

Si, estamos pendentes de que o Idae nos conceda unha subvención duns 700.000 euros para cambiar preto de 1.500 puntos de luz.

Apostou pola compra de maquinaria para o parque móbil municipal, a que se debe esta decisión?

Apostamos por resolver con medios propios os traballos que se puidesen facer, porque é moito máis fácil facelo así que depender de sacalos a concurso, ademais de supoñer un aforro considerable, dun 30 ou 40%. Agora temos sete persoas traballando en obras e ao longo do ano poden chegar a ser ata 15. O noso parque móbil está valorado en 850.000 euros e del destacaría que temos camión para recoller o lixo e tamén os plásticos e os voluminosos polas casas. Esta maquinaria permite facer obras coma a de Baílle, onde arranxamos o barrio e construímos escolleras porque había un problema de derrubamentos.

Afrontou unha denuncia, que foi arquivada, pero pola que chegaron a rexistrar a casa do concello, como se afronta esa experiencia?

Cando estás traballando con rigor e seriedade e te denuncian por motivos persoais, como foi o caso da secretaria, súfrese moito, aínda que despois quede todo en nada. E a actitude da maxistrada non axudou.

Que un concello con 800 quilómetros de pistas, só reciba 58.000 euros do Peim, é unha pobreza

Ten dito que o Concello non dispón dos fondos necesarios para afrontar os proxectos que lle gustaría realizar, como se portan as outras administracións?

Creo que as administracións tiñan que seguir o exemplo da Deputación de Lugo e a Xunta tamén podería ter un plan único, porque non pode ser que Pol, un concello con 800 quilómetros de pistas, só reciba 58.000 euros do Peim, é unha pobreza. As distintas administracións teñen que dotar de máis economía aos concellos. E no caso da Deputación, coido que tamén podería ofrecer máis apoio aos concellos, en materia de asesoramento técnico ou xurídico.

MOI PERSOAL

"Presentareime, quero rematar proxectos que teño en mente"

Vaise volver presentar?

Si, porque quero rematar proxectos que teño en mente e que me gustaría deixar feitos no próximo mandato.

Nas últimas eleccións rondou o 70% dos votos, que hai que facer para que confíen así nun?

Creo que é pola cercanía e a intención de axudar en cada caso que che van presentando. Ás veces é imposible, porque non depende do Concello, pero nós tentamos ir facendo todo o que podemos.

Neste mandato estreouse como deputado provincial, en que nota máis a diferenza entre o local e o provincial?

A política como deputado é moi distinta á do Concello. Eu síntome máis cómodo no Concello, porque é máis directo. Na Deputación dependes doutras persoas e a situación actual non é fácil. Admiro a paciencia do señor presidente, tivo que soportar bastante.

E como se desconecta da política?

Non desconectas, eu son incapaz. Estou sempre entretido co traballo, antes co proxecto do centro de recría, que xa está en marcha, e agora co convenio coa USC para crear unha granxa experimental na Granxa Gayoso Castro. Ademais, gustarianos desenvolver un proxecto para mellorar o centro de recría da rubia galega.

Arrepentiuse algunha vez de presentarse ou pensou en deixalo?

Non, nunca, e iso que é difícil traballar coa lexislación que temos, é unha traba constante. Pero nunca me arrepentirei, porque se dou un paseo vexo as cousas feitas e temos un concello funcionando ben. Iso dá animos para continuar.

Curiosidades

Unha media de idade que ronda os 54 anos



O Concello de Pol suma un total de 1.616 veciños, cunha media de idade que anda polos 54 anos. O municipio ten unha superficie de 125,9 quilómetros cadrados, repartidos en 19 parroquias.



Recursos

A agricultura é o principal recurso dun municipio que, segundo o Ige, en 2017 sumaba 223 empresas centradas na agricultura, por só 38 do sector servizos, 16 da construción e dez industrias. Así, nese ano contabilizábanse 182 ganderías de vacún, con máis de 11.000 cabezas. Malia a estas cifras, as afiliacións na seguridade social no sector servizos son as máis numerosas, con 281 en decembro de 2018, fronte ás 248 do primario.



Un santo bicentenario

A parroquia polega de Suegos, o concello e toda a diócese de Lugo conmemoraron en outubro os 200 anos do nacemento de José María Díaz Sanjurjo, o único santo "100% galego", un misioneiro martirizado en Tonkín en 1857 e que foi canonizado en Roma en 1988.