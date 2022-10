O liño: cultura, tradición e divertimento

O cultivo do liño era un traballo. Máis ben, eran máis dunha trintena de traballos, se se contan todos os procesos necesarios dende que se sementa na leira ata que se transforma en lenzo ou estopa. Pero tamén é cultura, historia e tradición. Eran tarefas colectivas nas que se compartían responsabilidades e permitían atoparse en xuntanzas coma as tascas e os fiadeiros, onde non faltaban os cantos e o bailes.

Ese espírito de unión que vai moito máis alá da recuperación do simple cultivo dunha planta e se mergulla en toda a tradición cultural que rodea esta fibra téxtil empregada dende tempos inmemoriais é o que pon en valor dende 2007 a Asociación de Mulleres Rurais de Insua coa súa Tasca do Liño, que onte acadaba a súa décimo cuarta edición.

"Veño moi gustosa a Insua, esa parroquia vilalbesa que nos conecta co pasado, coa nosa historia que é a do mundo, mais non para manternos no atraso, senón para catapultarnos ao futuro", dicía Marica Campo, a pregoeira deste ano, que facía unha viaxe a través do tempo, da literatura e da mitoloxía.

Falou desa historia que está "inzada de mentiras" e desas "cousas fantásticas que non son mentira", atopando semellanzas entre a catástrofe do Prestige e a lenda das trabes de ouro e de alcatrán de Penas de Rodas ou aludindo ao mito do rei Midas, unha advertencia do "perigo do lucro desmedido".

Contou tamén contos de Teseo e do fío de ouro -ou quizais fose de liño- que lle deu Ariadna para saír do labirinto, e non se esqueceu dese "conto moi vello" que representan as peripecias de Ulises e da paciente Penélope, a que tecía, á que lle escribía Rosalía de Castro en Tecín soia a miña tea e a que inspirou "un dos poemas máis fermosos da nosa lingua", o de Díaz Castro. "Galicia non pode ser, non debe ser, unha Penélope", defendeu Marica, e conseguilo é "unha tarefa comunal, de homes e mulleres, como os traballos do liño".

Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro, tomou o relevo no escenario cun aplaudido recital no que lle puxo voz á A costureira de Rosalía e á historia de María, a que lle deu semente de liño para cultivar.

Outro poema, A Tasca de Emilia Martínez Fuentes, foi o que interpretaron Corredores de Sombra, musicando unha adaptación dos versos gañadores do certame poético que convocan as Mulleres de Insua, no que na edición deste ano gañaron Inés Mosquera, Jonatan Jorge e María Velasco. Tamén convocan un certame de debuxo infantil, no que foron galardoadas Adriana Castro e Cristina Insua.

A entrega de premios enmarcouse no amplo programa da Tasca, animada pola Charanga de Vilalba e a escola OxeitO coa súa Verbena galega d'antes. Tamén se puido xogar aos xogos de sempre con Xotramu, saborear a cervexa artesá de AleAlé, galo de Mos, o cacho ou a queimada, aprender a facer pandeiros con Xaneco ou gozar de mostras e dunha ducia de postos coma os das das mulleres de Cabanas Rural e das Lavandeiras de Sillobre.

Artesanía de Galicia, o Centrad, a Deputación e o Concello colaboran para que as Mulleres de Insua recuperen a tradición do liño e ofrezan, como dicía Marica, a "lección de ecoloxismo e de economía" que supón un cultivo que "foi de capital importancia ao longo dos séculos".